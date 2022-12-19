Netflix’ten hayal kırıklığı: ‘Özel Ders’

19 Aralık 2022 Pazartesi, 14:55

Netflix’te izleyiciyle buluşan yeni yerli filmimiz “Özel Ders” gençleri hedef alan bir romantik komedi. Cümleyi böyle kurunca belki bu filmi benim değerlendirmem (ne de olsa yaş 50’yi geçti!) çok da anlamlı değil belki ama şu sıralar TV’de yıldızı bir hayli parlamış Bensu Soral gibi bir oyuncuyu ve yapımda imzası olan Onur Güvenatam gibi bir ismi görünce dayanamadım ve sonuna kadar izledim “Özel Ders”i.

Doğruya doğru Onur Güvenatam daha önce başta Netflix için olmak üzere birçok güçlü dizi ve filmde adını gördüğümüz, markalaşma yolunda sağlam adımlarla yürüyen bir yapımcı. Netflix için çekilen “Atiye”, “Yakamoz”, “Hakan: Muhafız” gibi dizilerle “Geçen Yaz”, “Aşıklar Bayramı” gibi filmlerin yapımcısı olan Güvenatam aynı zamanda çeşitli kanallar için çekilmiş “Camdaki Kız”, “Masumlar Apartmanı”, “Kırmızı Oda”, “Vatanım Sensin” gibi dizilerin de yapımcısı. En son Disney+ dizisi “Ben Gri”de de adını gördüğümüz Güvenatam’ın yukarıda adlarını saydığım işlerinin hepsini beğendiğimi iddia etmeyeceğim ama, ne yalan söyleyeyim, “Özel Ders”i ciddi bir hayal kırıklığı olarak görüyorum. Üstelik bir önceki filmi “Kal”ın da sınıfta kaldığını düşünüyorum ama bu son film başka bir seviyede maalesef.

Hiç uzatmadan söyleyelim, “Özel Ders”in en büyük problemi senaryosu. Murat Dişli ve Yasemin Erturan imzalı senaryo ne yazık ki içerik olarak da diyaloglarıyla da tatmin etmekten uzak. Romantik komedi türündeki film eğer gençleri konu edecekse de biraz daha derinlikli, biraz daha gerçeklere yakın şekilde kaleme alınabilir sanki. Karakterlerin yeterince işlenmediği, dolayısıyla bayat klişelere ve karikatürize durumlara endekslenmiş bir senaryoda oyuncular da bir yerden sonra elleri kolları bağlanmış buluyor kendini. Nevra Serezli gibi bir ismin iki kısacık sahnede fena halde harcandığını, Hatice Aslan’ın benzer şekilde doğru değerlendirilemediğini düşünüyorum. Bensu Soral ve Hande rolünde Deniz Altan bir yere kadar kendilerini kurtarıyorlar ama kariyerlerinde gururla hatırlayacakları performanslar olmadığını biliyorlardır muhakkak bu filmdeki rollerinin.

Uzun lafın kısası yukarıda saydığım isimler hariç genel olarak oyuncu kalitesinin de düşük olduğu, hafızalarda herhangi bir olumlu iz bırakmayacağına inandığım “Özel Ders” maalesef Netflix Türkiye’nin en kötü filmi olarak anılmayı hak ediyor. Gençlerin bunca yakıcı sorunu varken bu son derece şişirilmiş filmi hayata geçirmek hangi akla hizmet ediyor, ben anlamadım doğrusu.