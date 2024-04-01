Nisan ayında AASSM'de Barok esintileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), nisan ayında İzmirlileri Barok ritimleriyle karşılayacak. Konserlerin yanı sıra pek çok yeni sergi de İzmirlileri bekliyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:50
Nisan ayında AASSM'de Barok esintileri
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Nisan ayında bir dolu konser ve etkinliğe ev sahipliği yapacak. 3 ve 30 Nisan tarihleri arasında AASSM Barok Müzik Günleri var.  3 Nisan Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ile Barok Müzik Günleri açılış konseri, 15 Nisan'da Ancient Aria's With Turkish Instruments, 17 Nisan'da Beethoven Like Barok, 22 Nisan'da İzmir Barok Ensemble, 27 Nisan'da Karşıyaka Oda Orkestrası ve 30 Nisan'da Albaluna konserleriyle Barok müziğin tınıları AASSM'de yankılanacak.

CEM ADRİAN İZMİRLİLER İLE BULUŞUYOR

1 Nisan ve 24 Nisan'da Olten Filarmoni Orkestrası konserleri AASSM Büyük Salon'da yapılacak. 4 Nisan'da duygusal şarkılarıyla ruha dokunan, hislere tercüman olan Cem Adrian, AASSM Büyük Salon'da sanatseverleri bir araya getirecek. 6 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, 16 Nisan'da Claviol Trio ile Mozart, Schumann, Brahms, Jacob rüzgarı, 21 Nisan'da Çocukların Nisanına Özel ''Sihirli Karpuz'' AASSO Konseri, 24 Nisan'da Gitar-Flüt ve 25 Nisan'da Keman-Piyano resitalleri AASSM'de düzenlenecek.

ÜCRETSİZ KONSERLER SÜRÜYOR

2 Nisan'da Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası Konseri, 23 Nisan'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu-İzBB Çoksesli Korosu ve 27 Nisan'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Korosu “Atatürk Oratoryosu” AASSM sahnesinde halka açık ve ücretsiz yapılacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 5-19-26 Nisan'da AASSM konserleriyle, baharın tutkusunu ve müziğin ruhunu dinleyicilerle buluşturmaya devam edecek. Konser biletleri ve detaylı www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

NİSANDA AASSM’DE SERGİLER

2 Nisan'da Mücahit Bora “Biçimsizler / Amorphouses” heykel - “Zamansız Mekanlar” resim sergisi, 4 Nisan'da Suat Çağlayan “Doğa'nın Gizemi” fotoğraf sergisi ve Göztepe Rotary Kulübü - İfod “Doğaya Umut Ol, Yenilenebilir Enerji” fotoğraf sergisi ile 25 Nisan'da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı karma sergileri açılacak.


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