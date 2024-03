Noel sihrini paylaşanlar

Yayınlanma: 09.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2024 - 04:00

Marcel Pagnol’un 1935 yapımı filminden esinlenen Payne dramatik komedisi Geride Kalanlar’da yaşamın yaraladığı tüm farklılıklarına karşın üç marjinal insanın Noel tatilini birlikte geçirerek aralarında dostluk bağı kurmalarını anlatıyor. Paul Hunham 1797’de kurulan tarihi Barton Yatılı Okulu’nda okuyup mezun olduktan sonra okulda kalıp eski çağ uygarlıkları öğretmeni olur.

Prensiplerine çok bağlı, Barton’ı tüm hayatı olarak tanımlayan; uyuşuk, kaba, kokuşmuş, ailelerinin yüklü bağışlarıyla mezun olmak isteyen zengin öğrencilerinden nefret eden Paul yalnız olmayı yeğler, dünyevi zevklerden uzak tinsel amaçlara yönelmiş bir keşiş gibidir. Barton’da okuyan, Vietnam savaşı başlayınca cepheye giden oğlu Curtis’i 20, kocasını 25 yaşında iş kazasında yitiren siyahi aşçı Mary’nin yası çok tazedir.

Beyaz ve varsıl Barton oğlanları Curtis gibi Vietnam’a gitmezler, hak etseler de etmeseler de Yale, Dartmouth, Cornell’e giderler. Dünya yanmaktadır, yangın zenginlerin umurunda bile değildir. Cepheye gidenler yoksul çocuklardır. Paul Hunham’a göre bütünlük can alıcı bir nokta, güven ise sadece bir bankanın adıdır. Dünya çürümedir, hayat ise algıdır. Annesi yeniden evlenen, üç kez okuldan atılan Angus umutsuz bir vakadır.

Yeni Hollywood’a saygı

OSCAR’Lı yönetmen, yeni Hollywood dönemine (1960-1980) saygıda bulunur. Hal Ashby’nin Son Ayrıntı (1973), Being There (1979) filmlerine gönderme yaparak mizah, nostalji, melankoliyi karıştırarak komedi ile dram arasında bir denge kurar. Yalnızlık çeken, yas tutan, zamanın hızlı akışında sıcaklık, sevgi, avuntu, dostluk, yakınlık arayan insanların öyküsüdür Geride Kalanlar. Yönetmen yas, ayrıcalık, terk etme, başarısızlık, bağlılık, sadakat, içtenlik, dürüstlük, hümanist değerler, yardımseverlik temalarını geleneksel tonda, mükemmel bir görsellikle betimler. Başlangıç jeneriği, görüntü yönetmeni Eigil Bryld’in 1970’lere özgü grenli görüntüleri, yetmişlerin Silver Joy, Venus, The Time Has Come Today, When Winter Comes, Jingle Bells, The White Christmas, The Most Wonderful Time of the Year gibi hit parçaları, David Hemingson’ın özgün senaryosu, Bay Hunham’ın “Her kuşak hovardalığı, başkaldırıyı, ıstırabı kendi icat etti sanır. Yaşam deneyiminde yeni hiçbir şey yok. Kendinin bugünkü halini anlamak istiyorsan buna geçmişinden başlamak zorundasın. Geçmiş basitçe bir çalışma değildir, şu anın bir açıklamasıdır” cümleleri, Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da’Vine Joy Randolph, Carrie Preston’ın başarılı yorumlarıyla film izleyiciyi içine alıverir. En iyi film, erkek oyuncu (Giamatti), yardımcı kadın oyuncu (Randolph), özgün senaryo (Hemingson), kurgu dalında Oscar adayı Geride Kalanlar gösterime girdi.