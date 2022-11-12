‘Notre Dame’ın Kamburu' müzikali 14 Kasım’da sahnede
Victor Hugo’nun ölümsüz eseri ‘Notre Dame'ın Kamburu Müzikali’, 14 Kasım Pazartesi saat 20:30’da Trump Sahne’de izleyicisiyle buluşuyor.
Victor Hugo’nun ölümsüz eseri ‘Notre Dame'ın Kamburu Müzikali’, 14 Kasım Pazartesi saat 20:30’da Trump Sahne’de izleyicisiyle buluşuyor.
Vural Bingöl ile Erhan Yaman’ın sahneye koyduğu oyunun yönetmenliğini de Vural Bingöl üstleniyor. Kostüm tasarımının Andrea Primavera’ya, dekorun Kamil Vatansever ve Kadir Namdar’a ses ve ışık tasarımının Ömer İzgin’e ait olduğu oyunda; Vural Bingöl, Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera, Erhan Yaman, Murat Yaşar Özdemir, Merdis Uçkan, Alaattin Bahar, Ayça Azize Ergün, Nilüfer Ömürlü, Hayri Diken, Ezgi Eneç, Seymur İlham ve Özden Ulusoy rol alıyor.
Oyunda çirkin ve kambur bir kilise zangocu olan Quasimodo, Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo ve krala bağlı komutan Phoebus’un çingene kızı Esmeralda’ya olan aşkları anlatılıyor.
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