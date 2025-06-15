Nur Sürer’e Rusya’dan En İyi Kadın Oyuncu ödülü!

Türk yapımı ‘Mukadderat’ filmi, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrasya Film Festivali'nde büyük ilgi gördü ve bir ödül daha kazandı. Rus halkının ve jürinin büyük beğenisini kazanan film, ayakta alkışlandı. Yapım, festivalin büyük ödüllerinden birine layık görülürken, başrol oyuncusu Nur Sürer ise "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Sürer adına ödül, filmin yapımcısı ve senaristi Erdi Işık’a takdim edildi. Soçili sanatseverler, Mukadderat ekibini ve Türk kafilesini dakikalarca ayakta alkışladı.

ÖDÜLE DOYMUYOR

Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerini kazanan Mukadderat, ardından 12. Boğaziçi Film Festivali ve 4. Uluslararası İzmir Film ve Müzik Festivali'nde de "En İyi Film" ödüllerine layık görüldü. Film, vizyona girdiği dönemde de seyircilerden büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.





ERDİ IŞIK KALEME ALDI

Senaryosunu ve yapımını Erdi Işık’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu filmde, Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant ve Şerif Erol başrolleri paylaşıyor. Film, 65 yaşındaki bir kadının (Nur Sürer) kocasının vefatından sonra yeniden evlenmek istemesini ve bu karara başta çocukları olmak üzere tüm kasabanın gösterdiği tepkiye rağmen, kadının kendi hayatını kurma ve özgürleşme mücadelesini konu alıyor.