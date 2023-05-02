ODTÜ 16. Klasik Gitar Festivali başlıyor

Yayınlanma: 02.05.2023 - 17:59

Güncelleme: 02.05.2023 - 17:59

Etkinlik programında genç gitaristlerin usta gitaristlerle buluşup deneyimlerini paylaşabildiği ustalık sınıfları, ülkemizdeki gitar müziği adına yapılan özgün çalışmalara dair dinletiler ve uzman gitaristlerin konser performansları yer alıyor. Festival bu yıl da yine aralarında Stephanie Jones, Kağan Korad, Cem Çeliksırt gibi ülkemizin ve dünyanın değerli gitaristlerini ODTÜ’de ağarlayacak. Mersin Konservatuvarı öğrencileri, Mehmet Özkanoğlu ve Çiğdem Sığırcı, Antik Tınılar topluluğu da konser verecekler.

8 KONSER

İlki 1989'da yapılan olan Uluslararası ODTÜ Klasik Gitar Festivali, ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu’nun her yıl, bahar döneminde, 3 - 4 gün arasında süren, mesleğe yıllarını vermiş yerli ve yabancı gitaristleri ağırladığı en görkemli ve geleneksel etkinliğidir. Program içeriğinde bu yıl da olduğu gibi seminerler, profesyonel gitaristlerin amatör gitaristlerle, buluşmasını, deneyimlerini ve bilgilerini aktarmasını sağlayan 10 ayrı birebir ustalık sınıfları/atölyeleri, ve etkinliğin gözdesi olan, değerli gitaristlerin sahne aldığı 8 konser yer alacak.

BİENAL VE YARIŞMALAR

Ülkemizde klasik gitar alanında gerek düzenlediği uluslararası bienal ve yarışmalar, gerekse eğitimler ve nota yayınları ile öncü çalışmalar gerçekleştirmiş olan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın desteklemekten mutluluk duyduğu klasik gitara ve müziğe gönül vermiş genç öğrencilerden oluşan ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu tarafından düzenlenen ODTÜ 16. Klasik Gitar Festivali, Avustralya Büyükelçiliği Ankara ve Başkent Müzik Evi katkılarıyla ODTÜ Kültür Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda gerçekleşecek.