ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın lise korosu, Avrupa’dan ödülle döndü

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın lise korosu, 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Belçika’nın Neerpelt kentinde gerçekleştirilen “The 74th European Music Festival for Young People (EMJ)”da önemli bir başarıya imza attı. Koro, Avrupa’nın farklı ülkelerinden katılımcıların yer aldığı festivalde, karma gençlik kategorisinde gösterdiği üstün performansla birincilik ve onur ödülüne layık görüldü. Disiplinli çalışmaları, sanatsal birikimleri ve sahne başarılarıyla Türkiye’yi temsil eden öğrenciler, izleyicilerden ve jüri üyelerinden büyük beğeni topladı.