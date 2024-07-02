Ödül törenlerindeki konuşmalarıyla olay yaratan komedyen Ricky Gervais’ten yeni gösteri
Ricky Gervais'in yeni turnesinin ve Netflix şovunun adı belli oldu.
Komedyen Ricky Gervais'in yeni turnesinin ve Netflix şovunun adı 'Mortality' oldu. Komedyen yeni turnesini, "Önünde sonunda öleceğiz. Bari üzerine gülebilelim" cümlesiyle tanımladı.
Ricky Gervais, bu senenin son çeyreğinde başlamayı planladığı turnesini 2025 sonuna kadar sürdürecek.
Şov, 2026 yılında Netflix'te yayınlanacak.
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