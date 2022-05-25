Ricky Gervais kimdir? Ricky Gervais hangi filmlerde rol aldı? Ricky Gervais hangi dizilerde oynadı?

Ünlü komedyen Ricky Gervais, bu akşam Netflix’te yayına giren yeni stand-up gösterisi olan "Ricky Gervais: SuperNature" isimli şovunda, trans bireylerle ilgili şakalara yer verdi. Ünlü komedyen bu şakalar sonrası sosyal medyada gündem oldu. Gervais’in esprileri eleştiri yağmuruna tutuldu. Ricky Gervais kimdir? Ricky Gervais hangi filmlerde rol aldı? Ricky Gervais hangi dizilerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 01:44
Ricky Gervais kimdir? Ricky Gervais hangi filmlerde rol aldı? Ricky Gervais hangi dizilerde oynadı?
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Ricky Dene Gervais, 25 Haziran 1961 tarihinde doğan İngiliz komedyen, aktör, hicivci, film yapımcısı ve yayıncıdır. Komedyen, son olarak Netflix’te yayına giren yeni stand-up gösterisi olan "Ricky Gervais: SuperNature" isimli şovu ile gündeme geldi. Ricky Gervais kimdir? Ricky Gervais hangi filmlerde rol aldı? Ricky Gervais hangi dizilerde oynadı?

Gervais asıl ününü, arkadaşı Stephen Merchant ile birlikte yardımcı yazarlık ve yardımcı yönetmenlik yaptığı televizyon dizisi “The Office” ve sonraki dizisi “Extras” ile elde etti. Yazarlığının ve yönetmenliğin yanı sıra “The Office” dizisinde David Brent, Extras dizisinde Andy Millman rollerini oynadı. “Ghost Town”, “Müzede Bir Gece” gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

 Gervais, kardeşleri Larry, Marsha ve Bob ile birlikte Reading, Berkshire'daki Whitle varoşlarında doğdu ve büyüdü. Gervais, üç kapalı gişe stand-up komedi turnesine çıktı, çok satan “Flanimals” kitap serisini yazdı ve “The Ricky Gervais Show”da Merchant ve Karl Pilkington ile birlikte yer aldı. Ayrıca oyuncu, 7 BAFTA, 4 British Comedy Ödülü, 3 Altın Küre, 2 Emmy ve 1 Screen Actors Guild Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

 

RİCKY GERVAİS FİLMLERİ

Yıl        Film    

2001    Dog Eat Dog   

2005    Valiant Bugsy 

2006    For Your Consideration         

2006   Müzede Bir Gece        

2007    Stardust         

2008    Ghost Town

2009    Müzede Bir Gece 2

2009    The Invention of Lying

2009    SpongeBob's Truth or Square

2010    Cemetery Junction    

2011    Flanimals       

 

RİCKY GERVAİS DİZİLERİ

Yıl        Program         

1998    The 11 O'Clock Show

1999    Comedy Lab

2000    Bruiser Recurring       

2000    Meet Ricky Gervais

2001    The Sketch Show       

2001    The Office      

2004    Alias   

2005    Kelsey Grammer Presents: The Sketch Show          

2005    Extras 

2006    The Simpsons Charles Heathbar

2008    Ricky Gervais: Out of England-The Stand-Up Special

2009    Comic Relief 2009

2010    The Office (ABD versiyonu)   

2010    The Ricky Gervais Show (HBO)

2012-2014      Derek  Derek 

2019-2022      After Life


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