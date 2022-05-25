Ricky Gervais kimdir? Ricky Gervais hangi filmlerde rol aldı? Ricky Gervais hangi dizilerde oynadı?
Ünlü komedyen Ricky Gervais, bu akşam Netflix’te yayına giren yeni stand-up gösterisi olan "Ricky Gervais: SuperNature" isimli şovunda, trans bireylerle ilgili şakalara yer verdi. Ünlü komedyen bu şakalar sonrası sosyal medyada gündem oldu. Gervais’in esprileri eleştiri yağmuruna tutuldu. Ricky Gervais kimdir? Ricky Gervais hangi filmlerde rol aldı? Ricky Gervais hangi dizilerde oynadı?
Ricky Dene Gervais, 25 Haziran 1961 tarihinde doğan İngiliz komedyen, aktör, hicivci, film yapımcısı ve yayıncıdır. Komedyen, son olarak Netflix’te yayına giren yeni stand-up gösterisi olan "Ricky Gervais: SuperNature" isimli şovu ile gündeme geldi. Ricky Gervais kimdir? Ricky Gervais hangi filmlerde rol aldı? Ricky Gervais hangi dizilerde oynadı?
Gervais asıl ününü, arkadaşı Stephen Merchant ile birlikte yardımcı yazarlık ve yardımcı yönetmenlik yaptığı televizyon dizisi “The Office” ve sonraki dizisi “Extras” ile elde etti. Yazarlığının ve yönetmenliğin yanı sıra “The Office” dizisinde David Brent, Extras dizisinde Andy Millman rollerini oynadı. “Ghost Town”, “Müzede Bir Gece” gibi sinema filmlerinde de rol aldı.
Gervais, kardeşleri Larry, Marsha ve Bob ile birlikte Reading, Berkshire'daki Whitle varoşlarında doğdu ve büyüdü. Gervais, üç kapalı gişe stand-up komedi turnesine çıktı, çok satan “Flanimals” kitap serisini yazdı ve “The Ricky Gervais Show”da Merchant ve Karl Pilkington ile birlikte yer aldı. Ayrıca oyuncu, 7 BAFTA, 4 British Comedy Ödülü, 3 Altın Küre, 2 Emmy ve 1 Screen Actors Guild Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.
RİCKY GERVAİS FİLMLERİ
Yıl Film
2001 Dog Eat Dog
2005 Valiant Bugsy
2006 For Your Consideration
2006 Müzede Bir Gece
2007 Stardust
2008 Ghost Town
2009 Müzede Bir Gece 2
2009 The Invention of Lying
2009 SpongeBob's Truth or Square
2010 Cemetery Junction
2011 Flanimals
RİCKY GERVAİS DİZİLERİ
Yıl Program
1998 The 11 O'Clock Show
1999 Comedy Lab
2000 Bruiser Recurring
2000 Meet Ricky Gervais
2001 The Sketch Show
2001 The Office
2004 Alias
2005 Kelsey Grammer Presents: The Sketch Show
2005 Extras
2006 The Simpsons Charles Heathbar
2008 Ricky Gervais: Out of England-The Stand-Up Special
2009 Comic Relief 2009
2010 The Office (ABD versiyonu)
2010 The Ricky Gervais Show (HBO)
2012-2014 Derek Derek
2019-2022 After Life
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