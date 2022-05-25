25 Mayıs 2022 Çarşamba, 01:44

Ricky Dene Gervais, 25 Haziran 1961 tarihinde doğan İngiliz komedyen, aktör, hicivci, film yapımcısı ve yayıncıdır. Komedyen, son olarak Netflix’te yayına giren yeni stand-up gösterisi olan "Ricky Gervais: SuperNature" isimli şovu ile gündeme geldi. Ricky Gervais kimdir? Ricky Gervais hangi filmlerde rol aldı? Ricky Gervais hangi dizilerde oynadı?

Gervais asıl ününü, arkadaşı Stephen Merchant ile birlikte yardımcı yazarlık ve yardımcı yönetmenlik yaptığı televizyon dizisi “The Office” ve sonraki dizisi “Extras” ile elde etti. Yazarlığının ve yönetmenliğin yanı sıra “The Office” dizisinde David Brent, Extras dizisinde Andy Millman rollerini oynadı. “Ghost Town”, “Müzede Bir Gece” gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

Gervais, kardeşleri Larry, Marsha ve Bob ile birlikte Reading, Berkshire'daki Whitle varoşlarında doğdu ve büyüdü. Gervais, üç kapalı gişe stand-up komedi turnesine çıktı, çok satan “Flanimals” kitap serisini yazdı ve “The Ricky Gervais Show”da Merchant ve Karl Pilkington ile birlikte yer aldı. Ayrıca oyuncu, 7 BAFTA, 4 British Comedy Ödülü, 3 Altın Küre, 2 Emmy ve 1 Screen Actors Guild Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

RİCKY GERVAİS FİLMLERİ

Yıl Film

2001 Dog Eat Dog

2005 Valiant Bugsy

2006 For Your Consideration

2006 Müzede Bir Gece

2007 Stardust

2008 Ghost Town

2009 Müzede Bir Gece 2

2009 The Invention of Lying

2009 SpongeBob's Truth or Square

2010 Cemetery Junction

2011 Flanimals

RİCKY GERVAİS DİZİLERİ

Yıl Program

1998 The 11 O'Clock Show

1999 Comedy Lab

2000 Bruiser Recurring

2000 Meet Ricky Gervais

2001 The Sketch Show

2001 The Office

2004 Alias

2005 Kelsey Grammer Presents: The Sketch Show

2005 Extras

2006 The Simpsons Charles Heathbar

2008 Ricky Gervais: Out of England-The Stand-Up Special

2009 Comic Relief 2009

2010 The Office (ABD versiyonu)

2010 The Ricky Gervais Show (HBO)

2012-2014 Derek Derek

2019-2022 After Life