Ricky Gervais, 'Oscar'ı parasız sunma' şartını açıkladı
Oscar Ödülleri'nin 3 yıl aranın ardından ilk kez sunuculu olacağı açıklansa da, o sunucunun kim olacağı henüz belli değil. Yıllardır üst üste reytinglerde hüsrana uğrayan Oscar töreni için Ricky Gervais seçeneği öne çıkarken, ünlü komedyenin Oscar'ı sadece bir şartla parasız sunması söz konusu.
Oscar Ödülleri, üç yıl aranın ardından yeniden sunucuyla
gerçekleştirilecek. Bu duyuru da Oscar’da kimin sunucu olabileceği
tartışmalarını fitilledi.
Başlarda öne çıkan isim Örümcek Adam'ın yıldızı Tom Holland
oldu. Ancak son yıllarda üst üste reytinglerde beklentinin altında kalan Oscar
töreni için son zamanlarda Ricky Gervais ismi konuşulmaya başladı.
İngiliz oyuncu, komedyen, yazar ve yönetmen daha önce beş
kez sunduğu Altın Küre Ödülleri’nin her birinde sivri diliyle adından söz
ettirmişti.
Her şeye ve herkese neredeyse ağzına geldiğini canlı yayında
sansürsüz olarak söyleyen, yeri geldiğinde ödül alanlarla acımasızca dalga
geçen Gervais, haliyle ödül töreninin de reytinglerini artırıyordu. İşte tam da
bu nedenle Oscar organizatörleri, Gervais’i bir sunucu olarak düşünmeye
başladı. Gervais seçeneğinin masada olması, reytinglerde son zamanların en
yüksek rakamına ulaşma şansı yaratabilir.
‘ESPRİLERİME SANSÜR UYGULAMAYACAKLARINA SÖZ VERİRLERSE…’
NTV’nin aktardığı habere göre Gervais, son olarak ABC’de
katıldığı The View adlı programda, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi,
kendi esprilerini yazmasına izin verir ve sansür uygulamayacağına söz verirse
töreni sunabileceğini yineleyerek bir ekleme yaptı:
"İsterlerse kesinlikle yaparım. Yapabileceğimi
söylerlerse parasız da sunarım."
‘ÖDÜLÜNÜZÜ ALIN, DEFOLUP GİDİN’
Başrolde yer aldığı, yazarlığını ve yönetmenliğini
üstlendiği After Life dizisinin üçüncü sezonuyla, dijital platform üzerinden
seyirci karşısına çıkan 60 yaşındaki Gervais, geçtiğimiz günlerde NBC’de
yayınlanan Today with Hoda & Jenna adlı talk show programında, kendisinin
Oscar Ödülleri’ni sunmasının riskli bulunacağını söylemişti.
Gervais, "Yapmama asla izin vermezler. Altın Küre'yi bu
yüzden kabul etmiştim. Kendi esprilerimi yazmama ve provasız sunmama izin
vermişlerdi. Oscar'da bu özgürlüğüm olacağını düşünmüyorum" demişti.
Kendisine böyle bir şans verilirse de ‘filtresiz bir şekilde
Oscar’a damgasını vuracağını’ belirtmişti.
ALTIN KÜRE'YE DAMGA VURMUŞTU
2020 Altın Küre Ödülleri’ne Rick Gervais’ın Hollywood’a
verdiği ikiyüzlülük ayarı damga vurmuştu.
ABD-İran’ın savaşın eşiğine gelmesi ve Avustralya’da süren çevre felaketinin gölgesindeki törene siyasi ve toplumsal mesajların damga vurması bekleniyordu. Ancak gecenin sunucusu Ricky Gervais’ın törenin başında yaptığı konuşması sonrası gecenin seyri değişmişti.
Gervais şu hicivleri
yapmıştı:
“Hepiniz duyarlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama (Çin’de merdiven altı üretim yapan) Apple, Amazon ve Disney ile çalışıyorsunuz. IŞİD dijital platform kursa, ilk iş menajerinizi arardınız, değil mi? Ödül alırsanız sakın bu sahneyi politik mesaj vermek için kullanmayın. İnsanlara öğüt verecek konumda değilsiniz. Gerçek dünyadan bihabersiniz. Greta Thunberg kadar tahsiliniz yok. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin, defolup gidin.”
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