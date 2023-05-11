Ödüllü dizi The Bear 2. sezonuyla Temmuz'da başlıyor

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:21

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:21

‘The Bear’, merakla beklenen 2’nci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrol oyuncusu Jeremy Allen White’a bu sene Altın Küre Ödülü kazandıran dizi 19 Temmuz’dan itibaren Disney+’taki yerini alacak.

Sadece Disney+ kataloğunun değil, geçtiğimiz sezon yayına girmesiyle birlikte dizi dünyasının en çok izlenen ve konuşulan yapımlarından olan ‘The Bear’ın yeni sezonunun yayın tarihi açıklandı. 19 Temmuz’dan itibaren yalnızca Disney+ üzerinden izleyicileriyle buluşacak olan dizinin yeni sezon ilk tanıtımında The Beef kapanmış gözükse de Altın Küre ödüllü oyuncu Jeremy Allen White’ın hayat verdiği Carmen “Carmy” Berzatti, mutfaktaki yerini alacak.

Yeni sezonda kadrosuna Emmy ödüllü Bob Odenkirk’ü konuk oyuncu olarak dahil ederek heyecanı yükselten ‘The Bear’, son dönemde rol aldığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Molly Gordon’ı da mutfağına davet ediyor.

Genç ve yetenekli şef Carmy’nin kendisini bir anda aile işletmesi olan sandviç dükkanı The Original Beef of Chicagoland’de bulmasıyla yaşanılanları anlatan ‘The Bear’ın 2’nci sezonunda White’a Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce, Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson ve Matty Matheson eşlik etmeye devam edecek.

“Yes, chef!” (Tamam, şef!) cümlesinin yeniden yükseleceği ‘The Bear’, 19 Temmuz’dan itibaren Disney+’ta izlenebilir.