Oktay Akbal’ı anıyoruz

28 Ağustos 2022 Pazar, 04:00

Gazetemizde uzun yıllar boyunca Evet/Hayır adlı köşenin yazarlığını yapan Oktay Akbal, yedi yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Akbal, 1944 ve 1946 yılları arasında Vakit gazetesinde eleştiriler ve tanıtma yazıları yazdı. Büyük Doğu dergisinde her hafta Dünya Fikir Sanat Hareketleri sütununu yazdı. 1951 ve 1956 yılları arasında Vatan gazetesinde, düzeltmen, sekreter ve yazıişleri müdürü olarak görev aldı. 1956 yılında da köşe yazarlığına başladı. 1985 yılından itibaren Hürriyet gazetesi için köşe yazarlığı yapan Akbal, daha sonra Milliyet gazetesinde çalıştı. Türk edebiyatının usta yazarlarından Akbal, uzun yıllar gazetemizde köşe yazdı. Akbal’ın son yazısı, gazetemizde 23 Mart 2014’te, “Huzur” başlığı ile yayımlandı. Akbal’ın, 1939 ve 1940 yıllarında Yeni Sabah ve İkdam gazetelerinde çevirileri ve öyküleri yayımlandı.

ÖDÜLÜ BUGÜN VERİLİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Oktay Akbal Edebiyat Ödülü yarışması bu sene de sahibini buldu. Oktay Akbal’ın adını yaşatmak için düzenlenen yarışma sonucunda ödülün sahibi “Yok Çünkü Telafisi” adlı romanıyla gazeteci, yazar Zeynep Göğüş oldu. Ödül töreni bugün Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılacak. Daha önce de Yunus Nadi Roman Ödülü’nü “Işık Ülkesi’nden” adlı kitabıyla alan Göğüş’ün “Zeytin Kuşu”, “Oğluma Avrupa Mektupları: Deneme”, “Bir Avrupa Rüyası” ve “Yok Çünkü Telafisi” adlarıyla altı kitabı bulunuyor.

