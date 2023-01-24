'Ölesiye' Ankara DT'de

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:11

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 10:11

TİYATRO

Tatbikat Sahne

Biz mi deliydik ya da delirtilmiştik?

Yoksa delilerin arasında mı yaşıyorduk asırlardır?

Arsızlaşmış kötülerin arasında savunmasız,parmak uçlarımızda mı yaşamaya zorlandık?

Kötüler çok muydu iyilerden?

İyi neydi?

Kötü insana neler yapardı?

Deli ne demekti? Kimlere deli denirdi?

Unuttuk.

İletişimsizlik böylece mi başladı aramızda.

Anlamak istemeyip de anlaşılmak istediğimiz için mi yoksa kötülere söz geçmediğinden mi?

”Beni anlamıyor” dediğiniz insanların “İyi” olduğundan emin misiniz siz?

Anlamak istemiyorum dediğiniz an deliliğe bir adım daha yaklaşmış mı oluyorsunuz acaba?

Miraç Eronat’ın yazdığı, Levent Suner’in sahneye koyduğu

“Sekizde Buluşalım Aşkım” adlı Oyunu Tatbikat Sahnesi Ankara’da 26 Ocak perşembe saat 20.00’de izleyebilirsiniz.





Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Cehennem oyunu Tatbikat Sahnesi Ankara'da sahnelenecek. Sanal olmasının gerçek olmadığı anlamına gelmeyen bir dünyada, her şeyi yapabileceğiniz, hissedip deneyimleyebileceğiniz bir hayatta, gerçeklik duygusunun sınırlarıyla oynamaya var mısınız? Peki neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bile unutursanız; kim olduğunuzu kim bilebilir?...”

Jennifer Haley’in yazdığı, Elvin ve Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği “Cehennem” oyunu; gerçek dünyadaki yaşamın izlerini sanal dünyada sürerken, bizleri doğru ve yanlışla, kimliklerimiz ve hislerimizle, sanal ve gerçekle ikilemlerde dolaştırarak, yaklaşan yeni dünya düzeninin gerçekliğiyle baş başa bırakıyor.

Oyun 29, 30 Ocak tarihlerinde saat 20.30’da Tatbikat Sahnesi Ankara sahnesinde seyirciyle buluşuyor.

“Unutma Bizi”

Ugur Mumcu... Gazeteci, yazar, hukukçu, aydın... Dünya çapında tanınan, Türkiye’nin, yetiştirdiği en önemli değerlerden biri. Yazdıkları gündem olan, ele aldıgı her konuyu derinlemesine araştıran, görünenin ardındaki gerçegi açıkça ortaya koymaktan çekinmeyen bir düşün ve kalem emekçisi... Bir eş... Bir baba... Bir dost... O ölmedi yaşıyor. Türkiye’nin aydınlık yarınlarına inananlarda yaşıyor. Adaletin, özgürlüğün, kardeşligin, barışın, daha iyi bir dünyanın hayalini kuranlarda yaşıyor. “Ey halkım, unutma bizi!” diye sesleniyordu Ugur Mumcu. Unutmadık elbette. Çünkü biz unutmayız. Unutamayız. Ve hem de unutturmayız. Anısına saygıyla.

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği “Unutma Bizi” adlı tiyatro oyunu Yaşar Kemal Kültür Merkezi İnce Memed Salonu’nda 24 Ocak Saat 20.00’de izleyici ile buluşuyor. Etkinlik ücretsiz olup, davetiyeler Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinden temin edilebilir.

Ankara Devlet Tiyatrosu

“Ölesiye”

İşsizlik ve geçim sıkıntısı çeken Semyon, intihar etmeye karar verir. Onun acizliği üzerinden çıkar sağlamak isteyen ve intiharını sözüm ona bir kahramanlık hikayesine dönüştürmeye çalışan iki yüzlü insanlar sarar etrafını. Onun pes edişini bir gösteriye çevirip, kendilerine de havalı roller biçerler.

1920’li yılların Rusyası'nda geçen oyun, başkasının ölümü üzerinden ölesiye fayda sağlamaya çalışanların içler acısı bir komedisi.

Nikolai Erdman’nın yazdığı, Ceren Yalçın’ın çevirdiği, Moira Buffini’nin sahneye uyarladığı, Mustafa Kurt’un sahneye koyduğu oyunu 24,25,26,27,28, Ocak tarihlerinde saat 20.00’de Cüneyt Gökçer sahnesinde izleyebilirsiniz.

“Tek Kişilik Düet”

Güzel, tutkulu, yetenekli ve kariyerinin doruğunda bir kadın olan Stephanie, MS hastalığına yakalanır. (Merkezi sinir sisteminde tutukluğa neden olan, yaşamı kısıtlayan bir hastalık). Usta bir keman virtüözü olan Stephanie’nin parmakları artık kemanın üstündeki notalara hükmedemez bir hal alır ve trajedi de bu noktada başlar. Başlangıçta kabul etmese de bu durum, kendisi gibi müzisyen olan ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren eşiyle evliliğini de sarsmıştır. Eşinin de önerisiyle Psikiyatrist Doktor Feldmann ile görüşmeye başlar.

Bir bakıma Stephanie’nin Tek Kişilik Düeti de burada başlar.

Tom Kempinski’nin yazdığı, Lale Eren Dalsar’ın çevirdiği, Mithat Erdemli’nin sahneye koyduğu oyun 24,27 Ocak saat 20.00’de

Stüdyo Sahne’de izleyici ile buluşuyor.





KONSER

CSO

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Gürer Aykal, Renan Koen

Gürer Aykal şef Renan Koen piyano

Program

Ali Darmar Geçmiş Esintiler “Flüt-Arp ve Yaylılar” (Eserin Eserin İlk Seslendirilişi) Wolfgang Amadeus Mozart Piyano Konçertosu No. 24 Do minör K. 491 Michel Assael “Auschwitz Senfonik Poem” (Türkiye’ de İlk Seslendiriliş)

Konser 27 Ocak 2023 Cuma günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ana Salo'nda





Ankara Devlet Opera ve Balesi

“Cavalleria Rusticana I Pagliacci”

Cavalleria Rusticana (Köylü Namusu), Pietro Mascagni tarafından bestelenmiş, Giovanni Verga tarafından yazılan aynı adlı bir kısa oyundan uyarlanan librettosu Giovanni Targioni-Tozzetti ve Guido Menasci tarafından hazırlanmış tek perdelik İtalyanca bir operadır. Prömiyeri 17 Mayıs 1890'da Roma'da Teatro Costanzi'de yapılmıştır. 1893'ten beri uygulanan sahneleme geleneklerine göre bu opera eseri, çok zaman Ruggero Leoncavallo tarafından bestelenmiş Palyaçolar (Pagliacci) adlı iki perdelik opera eseri ile birlikte sahnelenmektedir.

30 Ocak Pazartesi, saat 20.00

Ankara DOP Opera Sahnesi





Cermodern

JazzExpose: Alican Demirtaş & Bopcap

2017 ‘de Ankara’da bir araya gelen ve soul , neo soul , hip hop-jazz ,funk tarzlarındaki düzenlemeriyle sahne alacak olan Bopcap ; vokalde Alican Demirtaş , gitarda Ozan Deniz Akkuş, davulda Oğul Ege Yıldırım, klavyede Öykü Damla Gözel, bas gitarda Oktay Doğru ve saksafonda Toprak Barut eşliğinde 25 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de Cermodern sahnesinde olacak.





SERGİ

*Cumhuriyet Kültür Merkezi

AFSAD Karma Fotoğraf sergisi

Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen sergi AFSAD üyesi 30 fotograf sanatcısının seçkilerinden oluşmaktadır. Sergi 2 Şubat tarihine kadar Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde izlenebilir.





*Nurol Sanat Galerisi

Tunç Tanışık

1976 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun olan sanatçı, 1980 yılında Ankara Resim Heykel Müzesi kurucu müdürü olarak görev yaptı. ABD’de çağdaş sanat müzeleri üzerine araştırmalarını yapan sanatçı, 1988’de Kültür Bakanlığı’nda Plastik Sanatlar Başkanlığını yaptı. 1991’de sanatta yeterlilik alan sanatçı, 1993-1998 yılları arasında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdür Yardımcılığı yaptı. Tunç Tanışık’ın resimleri; özgün figür yorumlarıyla, renkçi ve ironik resimler aracılılığı ile kendinizle yolculuğa davetiye çıkarır, masalsı bir gerçeklik ile figüre ironik bir kimlik kazandırır. Lekelerin şiirsel bir ritimde buluştuğu renkler, boşluk ve doluluğun akılcı dengesindedir. Resim dili, sınırları belli, çağdaş bir üslup ile tuval yüzeyindedir.

Masalsı bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız 10 şubat tarihine kadar Nurol Sanat Galerisi’ni mutlaka ziyaret edin.





*Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

“Aphrodisias-Ara Güler”,

Serginin ana gövdesini, Ara Güler’in 1958 yılında Geyre Köyü’ne tesadüf eseri gitmesinin ardından, 90’lı yılların başına kadar her fırsatta ziyaret ettiği, bugün Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNESCO Dünya Miras Liste’sine girmiş olan Geyre Köyü ve civarında farklı zamanlarda çekmiş olduğu fotoğraflar oluşturuyor.

Sergide ayrıca, Ara Güler’in Aphrodisias ile ilgili orijinal karanlık oda baskıları, fotoğraflarla ilgili uluslararası süreli yayınlar ve ajanslarla yazışmaları, bu yayınların baskılarıyla birlikte Ara Güler’in Aphrodisias Çığlığı adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de sergilenen eserler arasında yer alıyor.

“Aphrodisias-Ara Güler” sergisi, 28 Şubat 2023 tarihine kadar Pazartesi hariç her gün 10:00-18:00 saatlerinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

*Resim ve Heykel Müzesi

Institut français Türkiye’deki üç şubesi Fahri Petek’in fotoğraflarını sergiliyor.

Biyokimya doktoru ama her şeyden önce fotoğraf tutkunu olan Fahri Petek’in evi, 1940’ların sonu ile 1970’lerin başı arasında Paris’e yerleşen Türk aydın ve sanatçılarının (Abidin Dino, Nazım Hikmet, Avni Arbaş, Yaşar Kemal hatta Tiraje vb.) diasporası için bir karşılama ve alışveriş yeri haline gelmişti.

Fransız kültürüyle iç içe olan bu sanatçılar, “Işık Şehri” Paris’in sanatsal mayasından etkilendiler. O tarihlerin mücadelelerine çok karışan bazı sanatçılar Paris’e sığındılar.

Petek ailesinin özel arşivinden gelen fotoğraflar, sanatçının kızı Gaye Petek’in katkılarıyla ilk kez kamuoyunun beğenisine sunuluyor.

Ankara’da sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde yer alıyor ve oradan bulunan Paris Okulu ressamlarının koleksiyonunu yansıtıyor. Ayrıca, birkaç yıldır Paris Ekolü’nden çok sayıda sanatçıyı temsil eden Galerie Nev Ankara’nın nezaketle ödünç verdiği eserlerle de zenginleştirilmiştir.

Sergi 29 Ocak – 26 Şubat 2023 arası pazartesi hariç her gün saat 09.00 – 18.00 ziyarete açıktır.