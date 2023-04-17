Olten Filarmoni Orkestrası Serenad Bağcan'la büyüledi
Olten Filarmoni Orkestrası ünlü solist, güçlü yorumcu Serenad Bağcan ile düzenlediği “Bahar Konseri”nde izleyiciyi büyüledi. İbrahim Yazıcı yönetimindeki Orkestra iki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde Ulvi Cemal Erkin’in eserlerini çalarken, ikinci bölümde Serenad Bağcan 10 ünlü eseri orkestra eşliğinde seslendirdi.
Dokuzuncu sanat sezonunu yaşayan Olten Filarmoni Orkestrası, Nisan ayı konserini sesiyle büyük beğeni toplayan Serenad Bağcan ile birlikte düzenledi. Klasik Batı Müziği, Türk Halk Müziği ve Koro tarzı eser yorumculuğunu yumuşak bir stilde sentezlemesi ile kendine has bir stil yaratan sanatçı, bu konserde de birbirinden değerli 10 esere hayat verdi. Protest müziğin sevilen sesi Selda Bağcan’ın yeğeni olan Serenad Bağcan'ın seslendirdiği ilk dört eserde, söz ve besteleri ailesine ait olan şarkılar ile konserine başladı.
1200 KİŞİ İZLEDİ
İlk bölümde Ulvi Cemal Erkin 2. senfonisiyle, Allegro Non Troppo, Adagio ve Allegro-Köçekçe eserlerini çalan Olten Filarmoni Orkestrası, ikinci bölümde Serenad Bağcan’ın güçlü sesi ve yorumuyla seslendirdiği Memleketim, Pamuk İpliği, Bülbül, Al Yüreğim Sende Kalsın, Hasreti Uykularda, İlkbahar Geldi, Ayletme Beni, Mağusa Limanı ve Babuba şarkılarıyla izleyiciyi coşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki konseri, yaklaşık bin 200 kişi izledi.
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