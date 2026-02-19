Ölümsüz eser 178 yaşında: Uzman isimler Manifesto'yu anlatacak

Yayınlandığı 1848 yılından bu yana milyarlarca insana ilham veren, bilimsel sosyalizmin temel program belgesi Komünist Manifesto, Yordam Kitap’ın organizasyonuyla yeniden mercek altına alınıyor. Geleneksel "Manifesto Ayı" kapsamında düzenlenen panel, metnin sadece tarihsel bir belge değil, bugünkü dünya düzenini anlamak için yaşayan bir rehber olduğunu ortaya koymayı hedefliyor.

DÖRT ÖNEMLİ İSİM AYNI MASADA

Yönetimini Elif Aksu Kaya’nın üstleneceği panel, Türkiye’nin önde gelen akademisyen ve yazarlarını bir araya getirecek. Konuşmacı koltuğunda yer alan isimler ve odaklanacakları başlıklar şöyle:

Mehmet Ö. Alkan: Metnin tarihsel bağlamı ve 1848 devrimleri içindeki yeri.

Bülent Forta: Sosyalist mücadelenin gelişim sürecindeki etkisi.

Sungur Savran: Manifesto'nun kuramsal derinliği ve günümüz krizlerine yanıtları.

Can Soyer: Geleceğe dönük perspektifler ve sınıfsal izdüşümler.

ETKİNLİK DETAYLARI

Bilimsel sosyalizmin bu tarihsel belgesini farklı boyutlarıyla tartışmak isteyen tüm okur ve araştırmacılara açık olan etkinlik, 21 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak. Panel, Beyoğlu’nda bulunan Örs Turistik İş Merkezi’nin 5. katındaki salonda gerçekleştirilecek.