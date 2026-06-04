Ölümünden 17 yıl sonra bir kez daha tarih yazdı! Michael Jackson’dan Billboard rekoru

Popüler müzik tarihini kökten değiştiren, dansları, tarzı ve klipleriyle bir ikon haline gelen Michael Jackson, 2009 yılındaki trajik ölümünün ardından bile küresel müzik endüstrisini domine etmeye devam ediyor. Dünyanın en prestijli müzik listesi olarak kabul edilen Billboard Hot 100, haziran ayı verileriyle birlikte tarihi bir ana tanıklık etti.

"Popun Kralı", 1970'lerden bu yana her 10 yılda bir (70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve içinde bulunduğumuz 2020'ler) listeye yeni bir şarkıyla girmeyi başaran dünya tarihindeki ilk ve tek sanatçı unvanını kazandı.

"CHİCAGO" ŞARKISI YILLAR SONRA ZİRVEYE TIRMANDI

Michael Jackson'ın ölümünün ardından, bilgisayarında ve arşivinde bulunan daha önce hiç yayımlanmamış ses kayıtları 2014 yılında bir albüm haline getirilmişti. Bu albümün kıyıda köşede kalmış parçalarından biri olan "Chicago", haziran ayında Hot 100 listesine 30'uncu sıradan giriş yaparak Jackson'ın 60 yıllık tarihi serisini tamamladı.

1972 yılında "Got to Be There" hitiyle başlayan solo kariyerinde tam 52'nci kez Hot 100 listesine girmeyi başaran Jackson'ın, son 60 yıldaki liste karnesi ise adeta bir başarı abidesi:

1970'ler: 11 Şarkı

1980'ler: 20 Şarkı

1990'lar: 12 Şarkı

2000'ler: 4 Şarkı

2010'lar: 4 Şarkı

2020'ler: 1 Şarkı ("Chicago")

FİLMDE BİLE OLMAYAN ŞARKIYI Z KUŞAĞI KEŞFETTİ

"Chicago"nun bu ani ve devasa yükselişinin arkasında sinema ve sosyal medyanın gücü yatıyor. Sinemalarda vizyona giren ve gişe rekorları kıran "Michael" biyografi filmi, tüm dünyada yeniden bir Michael Jackson çılgınlığı başlattı. İlginç olan ise, "Chicago" şarkısının bu filmde yer almaması.

Filmin yarattığı popülarite dalgasıyla sanatçının eski kataloglarını tarayan genç nesil (Z kuşağı), şarkıyı özellikle TikTok platformunda viral bir akıma dönüştürdü. Dünya çapında 388 milyon dinlenme sayısına ulaşan parça, Billboard verilerine göre mayıs ayı boyunca her hafta dinlenme oranını katladı. 9 Mayıs haftasında 3,8 milyon olan dinlenme sayısı, 30 Mayıs'ta 8,3 milyona ulaşarak sadece bir ayda %83'lük astronomik bir artış gösterdi.

Şu anda aktif olan Billboard Hot 100 listesinde sanatçının tek şarkısı "Chicago" da değil. Jackson'ın kült eseri "Billie Jean" 19'uncu sırada, "Human Nature" 31'inci sırada ve "Don't Stop 'Til You Get Enough" ise 43'üncü sırada varlığını koruyor.

"KRAL"IN KIRILAMAYAN DİĞER REKORLARI

Kariyeri boyunca pop müziğin sınırlarını çizen Michael Jackson, müzik tarihinin en çok ödül kazanan kayıt sanatçısı unvanını elinde tutuyor. İşte "Kral"ın tarihe geçen diğer başarıları:

Grammy Canavarı: 1984 yılında tek bir gecede kazandığı 8 Grammy ödülü dahil olmak üzere toplam 13 Grammy Ödülü sahibi.

Satış Rekoru: 1982 tarihli "Thriller" albümü, 55 milyonu aşan satışıyla hâlâ "Dünyanın En Çok Satan Albümü" konumunda.

Guinness Rekortmeni: 31 kez Guinness Dünya Rekoru'na adını yazdırdı.

Super Bowl Efsanesi: 1993 yılındaki Super Bowl devre arası şovuyla, Amerikan futbolu maçının kendisinden daha yüksek reyting alan tarihteki ilk sanatçı oldu.