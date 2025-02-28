Ölümünün 10. yılında Yaşar Kemal Portre Karikatürleri albümü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Karikatür ve Mizah Müzesi ve Karikatürcüler Derneği’nin ortak yayını olarak basılan Yaşar Kemal Portre Karikatürleri Albümü 27 ülkeden 120 sanatçının eserlerine yer veriyor.

Ölümünün 10. yılında Yaşar Kemal Portre Karikatürleri albümü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:40

Yaşar Kemal’in düşünce ve yazarlık serüvenine tanıklık edenlerin çizgileriyle oluşturulan çalışma, sanatsal değerinin yanı sıra tüm bu kültürleri ve bu kültürlerin insanlarını bir araya getiriyor.

Yaşar Kemal’in karikatürlerine yer veren kitap, Brezilya’dan İran’a, Küba’dan Avusturya’ya farklı ülkelerden ve farklı kültür iklimlerinden pek çok sanatçıyı bir araya getiriyor. 

İşte o karikatürlerden bazıları:




Etiketler: #Yaşar Kemal #Karikatürcüler Derneği #İBB Karikatür ve Mizah Müzesi
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