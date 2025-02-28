Ölümünün 10. yılında Yaşar Kemal Portre Karikatürleri albümü

Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:40

Güncelleme: 28.02.2025 - 18:40

Yaşar Kemal’in düşünce ve yazarlık serüvenine tanıklık edenlerin çizgileriyle oluşturulan çalışma, sanatsal değerinin yanı sıra tüm bu kültürleri ve bu kültürlerin insanlarını bir araya getiriyor.

Yaşar Kemal’in karikatürlerine yer veren kitap, Brezilya’dan İran’a, Küba’dan Avusturya’ya farklı ülkelerden ve farklı kültür iklimlerinden pek çok sanatçıyı bir araya getiriyor.





İşte o karikatürlerden bazıları:







