Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri

1. Hababam Sınıfı Serisi (1975-1981) "İnek Şaban" karakteriyle özdeşleşen Kemal Sunal, Hababam Sınıfı’nın en unutulmaz yüzü oldu. Öğrencilik hayatının komik ve samimi yanlarını ele alan seri, her yaş grubuna hitap etmeyi sürdürüyor.

2. Süt Kardeşler (1976) Karmaşık aile ilişkileri ve yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu olan bu filmde, Sunal’ın canlandırdığı Ramazan karakteri izleyiciyi kahkahaya boğuyor.

3. Tosun Paşa (1976) Tellioğulları ve Seferoğulları arasında geçen mücadelede "Tosun Paşa" kılığına giren Şaban, olayların seyrini tamamen değiştiriyor. Film, Yeşilçam’ın en renkli komedilerinden biri olarak anılıyor.

4. Kapıcılar Kralı (1976) Apartman kapıcısı Seyit’in gözünden sınıf farklarını hicivle anlatan bu yapım, hem düşündürüyor hem güldürüyor.

5. Çöpçüler Kralı (1977) Belediye temizlik işçisi Nazım’ın saf ama gururlu aşk hikâyesi, İstanbul sokaklarını mizahla harmanlayan bir başyapıt.

6. İnek Şaban (1978) Hababam’daki karakterin bireysel hikâyesine odaklanan bu film, Sunal’ın saf ve dürüst karakteriyle bir kez daha gönülleri fethediyor.

7. Kibar Feyzo (1978) Ağalık düzenine başkaldıran Feyzo’nun hikâyesi, Anadolu’daki toplumsal yapıyı mizah yoluyla sorguluyor.

8. Davaro (1981) Almanya’dan dönen Memo’nun başlık parası ve töreyle mücadelesi, hem kültürel hem de sosyolojik eleştiriler içeriyor.

9.Zübük (1980) Aziz Nesin’in aynı adlı romanından uyarlanan bu filmde Kemal Sunal, çıkarları uğruna her kılığa giren sahtekar siyasetçi Zübükzade İbrahim’i canlandırır. Din, ahlak, vatan gibi kavramları kullanarak halkı kandıran Zübük, siyasi sistemin kirli yüzünü hiciv dolu bir dille gözler önüne serer. Kemal Sunal’ın klasik “saf” rollerinin dışına çıktığı bu film, kara mizah türünün Türk sinemasındaki en çarpıcı örneklerinden biridir.