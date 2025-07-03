Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri
Paylaş

Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri

3.07.2025 12:03:00
Güncellenme:
Yağmur Sarı
Takip Et:
Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, canlandırdığı karakterlerle sadece bir dönemin değil, tüm zamanların kalbinde yer edinmeyi başardı. Özellikle 1970’li ve 1980’li yıllarda başrolünde yer aldığı filmler, hâlâ büyük bir ilgiyle izleniyor. İşte usta sanatçının hafızalara kazınan ve en çok sevilen 10 filmi:

Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri
1. Hababam Sınıfı Serisi (1975-1981)
"İnek Şaban" karakteriyle özdeşleşen Kemal Sunal, Hababam Sınıfı’nın en unutulmaz yüzü oldu. Öğrencilik hayatının komik ve samimi yanlarını ele alan seri, her yaş grubuna hitap etmeyi sürdürüyor.
Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri
2. Süt Kardeşler (1976)
Karmaşık aile ilişkileri ve yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu olan bu filmde, Sunal’ın canlandırdığı Ramazan karakteri izleyiciyi kahkahaya boğuyor.
Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri
3. Tosun Paşa (1976)
Tellioğulları ve Seferoğulları arasında geçen mücadelede "Tosun Paşa" kılığına giren Şaban, olayların seyrini tamamen değiştiriyor. Film, Yeşilçam’ın en renkli komedilerinden biri olarak anılıyor.
Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri
4. Kapıcılar Kralı (1976)
Apartman kapıcısı Seyit’in gözünden sınıf farklarını hicivle anlatan bu yapım, hem düşündürüyor hem güldürüyor.
Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri
5. Çöpçüler Kralı (1977)
Belediye temizlik işçisi Nazım’ın saf ama gururlu aşk hikâyesi, İstanbul sokaklarını mizahla harmanlayan bir başyapıt.
Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri
6. İnek Şaban (1978)
Hababam’daki karakterin bireysel hikâyesine odaklanan bu film, Sunal’ın saf ve dürüst karakteriyle bir kez daha gönülleri fethediyor.
Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri
7. Kibar Feyzo (1978)
Ağalık düzenine başkaldıran Feyzo’nun hikâyesi, Anadolu’daki toplumsal yapıyı mizah yoluyla sorguluyor.
Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri
8. Davaro (1981)
Almanya’dan dönen Memo’nun başlık parası ve töreyle mücadelesi, hem kültürel hem de sosyolojik eleştiriler içeriyor.
Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri
9.Zübük (1980)
Aziz Nesin’in aynı adlı romanından uyarlanan bu filmde Kemal Sunal, çıkarları uğruna her kılığa giren sahtekar siyasetçi Zübükzade İbrahim’i canlandırır. Din, ahlak, vatan gibi kavramları kullanarak halkı kandıran Zübük, siyasi sistemin kirli yüzünü hiciv dolu bir dille gözler önüne serer. Kemal Sunal’ın klasik “saf” rollerinin dışına çıktığı bu film, kara mizah türünün Türk sinemasındaki en çarpıcı örneklerinden biridir.
Ölümünün 25. yılında Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri

10. Doktor Civanım (1982)

Köylülerin gözünde "doktor" olarak yüceltilen bir adamın aslında sağlıkla hiç ilgisi olmadığını ortaya koyan bu yapım, tıptaki yanlış inanışları hicvediyor.
İlgili Konular: #kemal sunal