OMÜ’nün 50. yılına özel ‘Mavi Yolculuk’

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri kapsamında, Doç. Dr. Fidan Tonza Helvacıkara’nın “Mavi Yolculuk” adlı kişisel seramik ve cam sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, bir tatil rotasının ötesinde Türkiye’nin kültürel ve entelektüel mirasında önemli bir yere sahip olan denizle kurulan ilişkiye odaklanıyor.

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ile başlayarak pek çok yazar, sanatçı ve düşünürün iz bıraktığı “Mavi Yolculuk” anlayışı, sergide çağdaş bir sanat diliyle yeniden yorumlanıyor. Sergide yer alan yaklaşık 40 eser, seramik tabaklar üzerine oluşturulmuş özgün kompozisyonlardan oluşuyor. Geri dönüştürülmüş seramik ve cam malzemelerle üretilen çalışmalar, denizle kurulan ilişkinin zaman içerisinde bıraktığı izleri ve yolculuklar sırasında biriken anıları görünür kılıyor.

Sergi, 26 Aralık’a kadar OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.