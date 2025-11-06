Ömür Kurt'un ödüllü kitabı 100 bin okura ulaştı

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2017 Yılı Çocuk Romanı Ödülü'nü kazanan 'Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu' kitabının 100 bin okur buluşması DoubleTree By Hilton Moda'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Altın Kitaplar Yayınevi ve Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'nın düzenlediği davete basın mensupları, akademisyenler, yazarlar ve eğitimciler yoğun ilgi gösterdi. Kahvaltıyla başlayan etkinlik Gülten Dayıoğlu ve Ömür Kurt'un söyleşisiyle devam etti. Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'nın kuruluş süreci ve 'Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu'nun ortaya çıkışı üzerine konuşuldu, Gülten Dayıoğlu ve Ömür Kurt basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KİTAP NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ömür Kurt, ödüllü kitabı 'Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu'nun kısa sürede büyük beğeni toplayarak 100 bin okura ulaşması hakkında: "Bu kitabı yazmaya karar verdiğimde Ortadoğu’da tıpkı ilkçağı sona erdiren Kavimler Göçü gibi yeni bir göç dalgası başlamıştı. Savaştan kaçan insanlar evlerini barklarını geride bırakmış, ellerinde küçük birer bohça ile yollara düşmüşlerdi. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Yemen’de savaş vardı. Ancak bu insanlar, ellerine valizlerini alıp başka bir ülkeye kolayca gidemiyorlardı. Özellikle medeniyetin, demokrasinin ve insan haklarının beşiği sayılan Avrupa’da çok sert muamele görüyordu göçmenler… Ege Denizi’nde botları batıyor, sınır kapılarında açlıkla ve soğukla karşı karşıya kalıyorlardı. Küçük bir çocuk bile olsanız sizi bir sınırdan içeri almıyorlardı (Türkiye hariç tabii... Çünkü Türkiye milyonlarca düzensiz göçmene kapılarını açmıştı). Göçmenlere sınır kapılarında pasaport soruluyor, güvenlik koridorları oluşturuluyor, hepsine geldikleri yerlere dönmeleri söyleniyordu.

HAYVANLARIN GÖZÜNDEN İNSAN KAYNAKLI SORUNLAR

‘Oysa’ diye düşünmüştüm, ‘İzmir’den yola çıkan bir martı hiçbir engele takılmadan rahatça Atina’ya gidebiliyor. İnsanlar için sınırlar var, ama hayvanlar için sınır yok.’ İşte bu düşünce, kuzey ormanlarından yola çıkan bir yaban ördeği ailesinin güneşe yolculuğunu yazma fikrine sürükledi beni. Bu yolculukta dünyaya gökyüzünden bakacaklar ve gelişen teknolojinin, son model arabaların, gökleri delen binaların, kuruyan nehirlerin, oyulan dağların görüntüsünü kendi bakış açılarından anlatacaklardı. Tabii insan zihninin ördüğü duvarları, sınırları, savaş ve barışı, iyiliği ve kötülüğü iç içe yansıtarak. Tüm karşıtlıklarıyla dünyadaki insan kaynaklı sorunları, hayvanların gözünden anlatan bu kitap işte böyle ortaya çıktı. Kuşkusuz ki yazan herkes, yazılarının geniş kitleler tarafından okunmasını ister. Bu, çok doğal bir istektir. Dolayısıyla ben de yazdıklarımı insanlarla paylaşmak için yazıyorum.

GERÇEK VE MASAL BİR ARADA

Kitabımın da hem çocuklara hem de yetişkinlere ulaşmasını çok arzuladım. Ancak bunun için özel bir çabam olmadı. Kitap dilden dile yayıla yayıla, tavsiye edile edile bir anda tanındı. Bu da beni çok mutlu etti. Doğal bir süreç içinde ilerledi hepsi de… Kitabın sevilmesini gerçek ile masalı birleştirmesine bağlıyorum. Gerçek sorunların, masal kahramanlarının birer meselesi haline gelmesi, insanların gördüğü ama bazen anlamlandıramadığı olayların, bir yaban ördeği ailesinin yaşadıklarıyla okura yansıması, kitapla bağ kurulmasına aracılık etti, diye düşünüyorum." yorumunda bulundu.

Ardından Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı adına, vakfın genel sekreteri Av. Murat Dayıoğlu, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Bayram Baş, Altın Kitaplar Yayınevi yöneticileri Batu Bozkurt, Erden Heper ve başeditör Hülya Şat'ın konuşmaları gerçekleşti. Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu yüz bin okura özel ciltli, şömizli özel baskısı ve Hande Ünver'in resimlediği yeni kapak görseli ile çocuk edebiyatı severlerden tam not aldı. Davetliler, özel baskıyı: “Koleksiyon niteliğinde bir eser” olarak yorumladı.