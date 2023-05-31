Onay Akbaş’ın sergisi Atlas Pavyonu’nda

Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:07

Güncelleme: 31.05.2023 - 09:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi ünlü ressam Onay Akbaş’ın “Çizgi-Bir Uçtan Bir Uca” resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Paris’te yaşayan ressamın sergisi Kültürpark Atlas Pavyonu’nda 30 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek. Erkan Doğanay’ın küratörlüğünde, Baran Arslan Curoğlu’nun koordinatörlüğünde yapılan sergi, sanatçının 1984-2023 yılları arasında ürettiği eserlerinin eskizlerini ve desenlerini bir araya getiriyor.

ONAY AKBAŞ KİMDİR?

1 Mayıs 1964’de Fatsa'da doğdu. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladı. 1985’te İstanbul Maltepe’de ilk atölyesini açarak profesyonel sanat yaşamına atıldı. Sanat çevresinde “Maltepeli Ressamlar” olarak bilinen oluşumun kuruluşunda yer aldı. Bugüne kadar birçok ülkede 50’nin üzerinde kişisel sergi düzenleyip çok sayıda karma sergide eserleri sergilendi. Sanatçı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Semavi Ödülleri, 2014 Görsel Sanatlar Ödülü sahibi.



