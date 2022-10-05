Önce insan, sonra kadın, sonra anne...

05 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Yerebatan Sarnıcı’nın mistik dokusunda tiyatro seyredecek olmanın heyecanı içinde bekliyoruz. Saat 20.00’de açılacak kapı 20.10’da açılıyor ama 10 dakika bize bir saat gibi geliyor. Yüze yakın sandalye ön kısım sahne olarak ayarlanmış. Üç yüksek stant şeklinde hazırlanmış dekor yine sarnıcın dokusuna uygun. Tavandan ara sıra damlayan su damlacıkları, uzaktan gelen şaman müziği... Nemden nefes almak kolay değil.

Doğumlarına az kalan üç oyuncu sahnede olmak ve “tam da şimdi bunun sırası” diyerek gerçeklerle, bizi biz yapan masallarla yüzleştirmek istiyor. Bu masallar birilerinin kâbusu oluyor. Peri masalları yerine gerçekliğe tanıklık etmek isteyenler ama özellikle çocuğu olan kadınların kendi yaşadıklarıyla yüz yüze gelmesi... Hamile olduğum döneme geri dönüş yaşıyorum. Özellikle erkek seyircilerin daha çok güldüğü oyunda hamileliği yaşamış kadınların yüzünde acı bir gülümseme ve gözlerde yaş...

Sadece 15 gösterimde seyirci ile buluşacak oyun; annelik ve kadınlık üzerine tatlı-sert sorgulamalarıyla ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.

GEBE, Alayça Gidişoğlu, Özlem Öçalmaz ve Tuba Karabey’in muhteşem performansıyla özgün mesajlar veriyor. Eser, kadının değiştirilmesi gereken bir şey haline dönüşmesine meydan okuyor. Hatice Meryem’in yazdığı ve Nagihan Gürkan’ın yönettiği GEBE, dokuz ay boyunca bedeniyle farklı bir yolculuğa çıkan kadınların hikâyesine ışık tutuyor. Bu hikâye bizden biri gibi...

Kadın olmak zor. Önce insanım ben diye haykırmak istiyorsun. Kız çocuğu olmak zor. Ben her şeyden önce çocuğum diye bağırmak istiyorsun. Genç kız olmak zor. Benim haklarım var, iki bacak arasında değil ahlakım diye isyan etmek istiyorsun. Anne olmak zor, özellikle de kızın varsa çok daha zor. Yeterrr; biz önce insan, sonra kadın ve sonra anneyiz diye herkesin yüzüne tüm toplumun önünde sokakta bağırmak, haykırmak istiyoruz.

Biz kadınlar bazen de kahkahalarla sokaklarda gülmek istiyoruz, canımızın istediği gibi giyinmek, dilediğimiz gibi yürümek, şarkı söylemek, dans etmek. Kime ne!

Hamile kadın, dışarı çıkmasın diyen zihniyetlere inat, göbeğini açarak giyinen kadınlara selam olsun.