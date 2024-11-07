Önder Aydın’ın sanat yolculuğuna davet

Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:39

Güncelleme: 07.11.2024 - 16:39

Anadolu uygarlıklarının izlerini fantastik ve sürrealist bir dille tuvale yansıtan usta sanatçı Önder Aydın, sanatseverleri yeni sergisi “İzler” ile buluşturuyor. 8 Kasım’da saat 18.00’de Ankara’daki Cumhuriyet Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açılışı gerçekleşecek sergi, 20 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Sanat hayatı boyunca Anadolu uygarlıklarının kültürel mirasını çağdaş realist bir yaklaşımla resimlerine taşıyan Aydın, geçmişin izlerini günümüz estetiğiyle harmanlayarak eserlerine dönüştürüyor. 700’ün üzerinde karma sergide yer almış ve 30 kişisel sergi açmış olan sanatçının eserleri, Türkiye ve yurtdışında birçok özel koleksiyon ile müzelerde sergilenmektedir. “İzler” sergisi, sanatçının tarih, kültür ve sanat anlayışını yansıtan seçkin eserlerden oluşuyor. Sergide yer alan her bir eser, sanatçının Türk sanatının çıkış noktasını Anadolu uygarlıklarında bulduğuna olan inancını ve özgün sanat dilini gözler önüne seriyor. Önder Aydın’ın eserleriyle tanışmak ve tarih ile sanat arasında kurduğu bağa tanık olmak isteyen tüm sanatseverleri, 20 Kasım’a kadar sürecek bu özel sergiye Cumhuriyet Kültür Merkezi Sanat Galerisi’ne davet ediyoruz.