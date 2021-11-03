Önemli olan sahneyi sürdürebilmek!

03 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

ArtsMap ortaya çıkışından hatta çıkmadan önce temelinin atıldığı “Kültürel Keşif Projesi”nden beri takip ettiğim bir oluşum. “Sanat haritası” diyebileceğimiz bu dijital platform, şimdilik sadece Türkiye ve Hollanda’da yer alan sanatçı, kurum ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiriyor. Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile Mert Fırat’ın kurucuları arasında yer aldığı İnogarArt’ın işbirliğinde hayata geçen ArtsMap’e bugüne kadar 700’ü aşan sayıda kültür-sanat aktörü kayıt oldu, bu sayı gittikçe artıyor. İlerleyen zamanlarda haritaya başka ülkeler de dahil olacak.

Sanata gönül verenler için “amatör ruhla” bir tiyatro ya da festival kurmakla iş bitmiyor. Önemli olan bu tiyatronun ya da festivalin uzun yıllar boyunca sürüp sürmeyeceği, aynı zamanda daha fazla insana ulaşabilmek, görünür olmak. Profesyonel bir şirket gibi bütçeyi, yani işin muhasebesini yönetebilmek, yaşanan sorunlara, krizlere çözüm bulmak bu oluşumların hayatta kalması için gerekli. İşte ArtsMap de kuruluşundan bu yana haritaya kayıt olan kişilere, kurumlara ulaşıyor ve bu konularda destek oluyor. Özellikle son yıllarda çokça duyduğumuz ve aslında kimsenin ne anlam ifade ettiğini pek bilmediği “sürdürülebilirlik” eğitimleri verilerek kültür sanat alanında yaratıcı sektörlerin hayatta kalması sağlanıyor.

YENİ PROJELER...

Öte yandan, haritada yer alan sanatçılar birbirleriyle ortaklıklar kurma şansı elde ediyor. Örneğin 26-28 Ekim arasında düzenlenen ArtsMap’in 2. eğitmen eğitimi programına katılmak için Hollanda’dan gelen bir oyuncu ile İstanbul’dan bir sanatçı, iki ülkede sahnelenmek üzere iklim kriziyle ilgili bir okuma tiyatrosu projesinin temellerini attılar. İzmir’den bu eğitimlere katılan ve daha önce birbirlerinden habersiz 5 ekip, İzmir’e döndüklerinde birbirlerine destek olmaya ve ortak projeler geliştirmeye karar verdiler.

10 ŞEHİRDEN 25 SANATÇI

Sahne sanatları, pandemi boyunca varlığını sürdürebilmek için birçok sorunla baş etmeye çalıştı. Kimi sahneler kapandı, bazı performans grupları dağıldı, kimileri dijitalleşmeyle birlikte üretim ve seyirciyle temas yöntemlerini değiştirmek zorunda kaldı... DasDas Gösteri Sanatları Merkezi’ndeki üç günlük programa Hollanda ve Türkiye’den 10 farklı şehirden 25 sanatçı ve “döngüsel ekonomi” uzmanları katıldı. “Sahneyi Sürdür” başlığı altında 3 gün boyunca bir araya gelen bu sanatçılar “sürdürülebilirliğin” ne demek olduğunun, kendi kurumlarının ekonomilerini sistemli bir şekilde nasıl yürütebileceklerinin eğitimini aldılar.

FRİNGE VE GALATA PERFORM

Etkinliğin tüm günleri, oyuncu Alper Baytekin’in keyifli sunuculuğuyla geçti. İlk gün İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi David Naves tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. İlk oturumda Baytekin, ArtsMap’in proje ortakları olan InogarArt Kurucu Ortağı/oyuncu Mert Fırat ve Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri İpek Sür van Dijk ile bir söyleşi yaptı. Mert Fırat ve İpek Sür van Dijk, ArtsMap’in ortaya çıkışındaki motivasyonlarının, kültür sanat sektörünün ortak ihtiyaçlarından olan diyalog kurma, kapasite geliştirme ve ağ oluşturmayı sağlayacak organik bir yapı geliştirmek olduğunu ifade ettiler. İlk günün önemli etkinliklerinden biri de ortaya koydukları projeler başarıya ulaşmış “iyi uygulama örnekleri”nin sunumlarıydı. Türkiye’den İstanbul Fringe ve Galata Perform, Hollanda’dan Nite-Hotel ve Nineties Producties, ekiplere kendi deneyimlerini ve aslında “nasıl hayatta kaldıklarını” anlattılar.

PROBLEMLERİ ÇÖZEBİLMEK...

İkinci gün, ArtsMap’in sahnelerin nasıl “sürdürülebileceği” hedefleri kapsamında yoğun çalışma temposuyla geçti. Ekipler, ekonomilerini nasıl döndürebileceğine dair stratejiler oluşturmak amacıyla konunun uzmanlarıyla bir araya geldi. Uzmanlar, ekiplere profesyonel kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi yaşadıkları problemleri sistemli bir şekilde nasıl çözebileceklerine dair eğitim verdiler.

Etkinliğin üçüncü ve son gününde ise “Hızlı Tanışma” (speed dating) yöntemi ile ArtsMap topluluğu Hollanda ve Türkiye'den sahne sanatları profesyonelleri ile yeni bağlantılar ve işbirlikleri geliştirdi.