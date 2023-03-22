Onur Saylak ve Hakan Günday imzalı 'Boğa Boğa'dan ilk fragman

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:04

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 13:07

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni filmi Boğa Boğa’nın ilk resmi fragmanı ve görselleri yayımlandı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve 21 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak filmin oyuncu kadrosunda Gürgen Öz, Müge Bayramoğlu, Onur Gürçay gibi isimler yer alıyor.

Prömiyerini 42. İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan’da gerçekleştirecek olan Boğa Boğa, aynı zamanda festivalin Ulusal Yarışma bölümünde de yarışacak.

Boğa Boğa Hakkında:





İstanbullu bir çift olan Yalın ve Beyza, yeni bir hayata başlamak üzere Assos’ta bir köye taşınır. Ancak ilk günden itibaren köylüler Yalın’a olumsuz ve tehditkâr biçimde yaklaşır. Çok geçmeden bu tepkilerin şiddeti hızla yükselir ve bir gün Yalın, bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın’ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.



Oyuncu kadrosu: Kıvanç Tatlıtuğ (Yalın), Funda Eryiğit (Beyza), Gürgen Öz (Daim), Müge Bayramoğlu (Nehir), Onur Gürçay (Selami), Aşkın Şenol (İrfan), Hayat van Eck (Gaza), Kerem Arslanoğlu (Cevdet), Onur Akgülgil (Cezmi), Ahmet Baki Kurtuluş (Remzi), Nadi Güler (Ayhan)