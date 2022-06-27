Opera Festivali, Haliç’e karşı, açık havada ünlü operalarla gerçekleşecek

27 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan’ın Atatürk Kültür Merkezi’nde Kırmızı küre önünde yaptığı basın toplantısında açıkladığına göre 16-30 Temmuz arasında gerçekleşecek altı temsilin biletleri satışa sunuldu ve hızla tükeniyor.

Gösterilerin en çok ilgi görenleri dünyanın en iyi sopranoları arasında adı geçen Angela Gheorghia’nın Murat Karahan’la 20 Temmuz’da oynayacağı Tosca Operası. 16 Temmuz’da başlayacak Opera Festivali’nin ilk temsili daha önce de büyük ilgi görmüş 7 Tenor. 23 Temmuz’da Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin IV. Murat Operası, 27 Temmuz’da Carmen sergilenecek. Murat Karahan, basın toplantısında “Bir yaz festivali olan Opera Festivali’ni açık havada yapmak hayalimdi. Haliç Kongre Merkezi’nin bahçesi bunun için çok uygun. 2 bin 850 kişilik bir kapasitesi var. Gün batımında, Haliç’in şahane manzarası eşliğinde yapılacak gösteriler. Kim bilir belki ilerde, Bregenst Festivali’ni nasıl gölün üzerine sahne kurup yapıyorlarsa, Haliç üzerine bir sahne kurarak yapar ve daha büyük kitleye ulaşırız” diyor. 7 Tenor konserinin çok sevildiği için tekrarlandığını, Tosca’nın Türkiye’nin ilk Toska’sı olan Semiha Berksoy’un kızı Zeliha Berksoy tarafından sahneye koyulduğunu, Carmen’i ise Romen soprano Ramona Zakharia’nın konuk olarak canlandıracağını ekliyor.

Murat Karahan, Balkan ülkelerinden birlikte çalışma teklifleri geldiğini, tek tek işbirliği yerine Balkanlar’da bir opera birliği kurma fikrinin oluştuğunu, işbirliklerini düşündüklerini anlatıyor. Türkiye’deki opera seyircisinin Batı ülkelerine oranla daha genç olmasının ise gelecek için umut verdiğini ekliyor. İstanbul’da kalacak bütün operaseverler dikkat: Çok keyifli yedi konser sizleri bekliyor.