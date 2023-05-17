Operada ‘19 Mayıs Gençlik Konseri’

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 04:00

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk’ün doğum gününü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı muhteşem bir konserle kutlamaya hazırlanıyor.

19 Mayıs’ta saat 20.00’de yapılacak konserde Çek besteci Antonín Dvorák’ın “Viyolonsel Konçertosu Op.104” ve “9. Senfoni Op.95” adlı eserlerine yer verilecek.

Şef Patrick David Murray’ın orkestrayı yönettiği konserde genç viyolonsel sanatçısı Beliz Güney solist olarak yer alacak.

1999 doğumlu Beliz Güney, 2017’de Bulgaristan’da Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışması’nda birincilik, 2018 yılında Atina Uluslararası The Muse Yarışması’nda ikincilik, 2019 yılında Belgrad Uluslararası Müzik Yarışması, 2021’de England Genius Müzik Yarışması ve Finlandiya Jean Sibelius Fest Müzik Yarışması, 2019’da İtalya’da düzenlenen 29th Young Musician International Competition Citta di Barletta Yarışması’nda birincilik ödüllerinin sahibi. 2019 yılında, viyolonsel üzerine Avrupa’nın saygın akademilerinden Almanya’daki Rutesheim Çello Akademisi’nin sınavını kazanarak öğrenci olarak seçilen Beliz Güney, eğitimine Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart’ta çellist Tristan Cornut ile devam ediyor.

Başkemancı olarak Gözde Yardımlı’nın yer aldığı konser iki bölüm olarak sunulacak.