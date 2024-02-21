Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları kimler?

Usta isimlerin yer aldığı Organize İşler filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 22:06
Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları kimler?
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Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı Organize İşler, bir dolandırıcılık hikayesini anlatıyor. Peki, Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları kimler?

ORGANİZE İŞLER KONUSU NEDİR?

İstanbul'da oto hırsızlığı yapmakta olan bir çetenin reisi bir kovalamaca sırasında intihar etmek üzere olan birinin evine sığınır. Hayatını kurtardığına inandığı bu kişiye iş vermek ve hırsızlığa teşvik etmek ister. Yaptığının büyük bir hata olduğunu kısa sürede anlayacaktır.

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ORGANİZE İŞLER OYUNCU KADROSU

Yayımlandığı dönemde çok konuşulan filmin başrollerini Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Erdal Tosun üstleniyor.


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