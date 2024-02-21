Romantik Hırsız filminin konusu ne, oyuncuları kim? Pomantik Hırsız filmi ne zaman ve nerede yayımlanacak?

Romantik Hırsız filmi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları merak edilen konular arasında. Peki, Romantik Hırsız filminin konusu ne, oyuncuları kim? Pomantik Hırsız filmi ne zaman ve nerede yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:18
Romantik Hırsız filminin konusu ne, oyuncuları kim? Pomantik Hırsız filmi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
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Recai Karagöz imzalı Romantik Hırsız filminin ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Dijital platform üzerinden izleyicisi ile buluşacak olan filmin konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Romantik Hırsız filminin konusu ne, oyuncuları kim? Pomantik Hırsız filmi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

ROMANTİK HIRSIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Romantik Hırsız, peşine düştüğü hırsızla ilgili zor bir karar vermek zorunda kalan polis memuru Alin'in hikayesini konu ediyor. Polis memuru Alin, Interpol’ün Sanat Suçları Birimi’nde çalışmaktadır. Alin'in yeni görevi girilmesi imkansız olarak görülen bir müzeden tabloları çalan hırsızı bulmaktır. Hırsızı bulmak için araştırmalarına başlayan Alin, beklenmedik bir gerçekle karşı karşıya kalır. Alin'in peşinde olduğu hırsız, geçmişte evlenmeyi planladığı milyoner Güney Arat'tır. Büyük bir şok yaşayan Alin'in görevi ile kalbi arasında zor bir karar alması gerekir.

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ROMANTİK HIRSIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Esra Bilgiç - Alin

Birkan Sokullu - Güney

Fırat Tanış

Hakan Ummak - Ömer

Ushan Çakır - Ozan

Osman Alkaş

Nil Keser

ROMANTİK HIRSIZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Romantik Hırsız, 14 Mart'ta Netflix'te yayımlanacak.


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