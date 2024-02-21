Kerem Bürsin'in yeni filminin vizyon tarihi belli oldu...

Yayınlanma: 21.02.2024 - 13:41

Güncelleme: 21.02.2024 - 13:41

Cüneyt Karakuş'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Eflatun filminin vizyon tarihi belli oldu. Merakla beklenen filmin ne zaman beyazperdedeki yerini alacağı yurttaşlar atarfından merak ediliyordu. Sonunda filmin vizyon tarihi belli oldu. Peki, Eflatun filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eflatun filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

EFLATUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Eflâtun, henüz beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflâtun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine âşık olur. Ve bir gün bir adamın sesini duymasıyla zaman, onun için durur…

EFLATUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kerem Bürsin

İrem Helvacıoğlu

Nazan Diper

Erman Okay

Yıldız Kültür

Melisa Akman

Semiha Bezek

Haydar Köyel

Roza Çelik

Nagihan Gürkan

EFLATUN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Eflatun filmi 22 Mart 2024 tarihinde vizyona girecek.