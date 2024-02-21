Kerem Bürsin'in yeni filminin vizyon tarihi belli oldu...

Kerem Bürsin'in merak beklenen yeni filmi Eflatun'un vizyon tarihi belli oldu. Filmin ne zaman vizyona gireceği konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyordu. Peki, Eflatun filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eflatun filmi ne zaman vizyona girecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 13:41
Kerem Bürsin'in yeni filminin vizyon tarihi belli oldu...
Abone Ol google-news

Cüneyt Karakuş'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Eflatun filminin vizyon tarihi belli oldu. Merakla beklenen filmin ne zaman beyazperdedeki yerini alacağı yurttaşlar atarfından merak ediliyordu. Sonunda filmin vizyon tarihi belli oldu. Peki, Eflatun filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eflatun filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

EFLATUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Eflâtun, henüz beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflâtun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine âşık olur. Ve bir gün bir adamın sesini duymasıyla zaman, onun için durur…

EFLATUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kerem Bürsin

İrem Helvacıoğlu

Nazan Diper

Erman Okay

Yıldız Kültür

Melisa Akman

Semiha Bezek

Haydar Köyel

Roza Çelik

Nagihan Gürkan

EFLATUN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Eflatun filmi 22 Mart 2024 tarihinde vizyona girecek. 


Kerem Bürsin haberleri eflatun haberleri irem helvacıoğlu haberleri

İlgili Haberler

Esra Bilgiç yeni filmi Romantik Hırsız ile sosyal medyada gündem oldu

Esra Bilgiç yeni filmi Romantik Hırsız ile sosyal medyada gündem oldu
Müjde Ar ve yapımcı anlaşamadı: Aysel Gürel filmi iptal oldu

Müjde Ar ve yapımcı anlaşamadı: Aysel Gürel filmi iptal oldu
Kült filmlerin çekildiği yerler

Kült filmlerin çekildiği yerler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bursa'da bir Rum köyü: Trilye

Bursa'da bir Rum köyü: Trilye
UEFA maç günü gelirlerini açıkladı: Galatasaray listedeki tek Türk takımı oldu!

UEFA maç günü gelirlerini açıkladı: Galatasaray listedeki tek Türk takımı oldu!
İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı!

İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı!
Zamlar gelmeye devam ediyor… O platformda abonelik ücretleri 4 kat arttı

Zamlar gelmeye devam ediyor… O platformda abonelik ücretleri 4 kat arttı
Gonca Vuslateri bebeğinin babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Gonca Vuslateri bebeğinin babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu
Çekya’da gündem Galatasaray: ‘Sarı-kırmızılılar tura daha yakın’

Çekya’da gündem Galatasaray: ‘Sarı-kırmızılılar tura daha yakın’
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!
Twitch’in rakibi Kick’e erişim engeli getirildi

Twitch’in rakibi Kick’e erişim engeli getirildi