Kerem Bürsin'in yeni filminin vizyon tarihi belli oldu...
Kerem Bürsin'in merak beklenen yeni filmi Eflatun'un vizyon tarihi belli oldu. Filmin ne zaman vizyona gireceği konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyordu. Peki, Eflatun filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eflatun filmi ne zaman vizyona girecek?
Cüneyt Karakuş'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Eflatun filminin vizyon tarihi belli oldu. Merakla beklenen filmin ne zaman beyazperdedeki yerini alacağı yurttaşlar atarfından merak ediliyordu. Sonunda filmin vizyon tarihi belli oldu. Peki, Eflatun filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eflatun filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
EFLATUN FİLMİNİN KONUSU NE?
Eflâtun, henüz beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflâtun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine âşık olur. Ve bir gün bir adamın sesini duymasıyla zaman, onun için durur…
EFLATUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kerem Bürsin
İrem Helvacıoğlu
Nazan Diper
Erman Okay
Yıldız Kültür
Melisa Akman
Semiha Bezek
Haydar Köyel
Roza Çelik
Nagihan Gürkan
EFLATUN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Eflatun filmi 22 Mart 2024 tarihinde vizyona girecek.
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