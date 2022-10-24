Örgü ustaları Yoşiko ve Keiko, Türk-Japon kültürünü tığlarında birleştiriyor

24 Ekim 2022 Pazartesi, 23:31

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo'da sergi açan örgü ustaları Yoşiko Şimizu ile Keiko Serizawa, Türk tığ işiyle ilgili serüvenlerini anlattı. Japon Yoşiko çocukluğunda, kuzeninin kendisine ördüğü bir şapkadan etkilenerek tığ işi örgüye merak saldığını ve 20'li yaşlarda iki yıl boyunca örgü okuluna gittiğini söyledi.

Japon usulünü, 2 yıl boyunca öğrendikten sonra örgü örmeye başladığını kaydeden Yoşiko, tığ işi örgü örme serüveninde bir Türk bezinin yapılışının çok ilgisini çektiğini belirtti. Son 10 yıldır Japonya'nın çeşitli yerlerinde sergi açtığını ve kültür merkezlerinde tığ işi örgünün eğitimini verdiğini dile getiren Yoşiko, Türk usulü tığ işini de öğrettiğini anlattı.

Kültür-sanat faaliyetleri vesilesiyle Türkiye'ye 3 kez gittiğini söyleyen Yoşiko, "Son gidişim örgü amaçlı. Oya pazarına gittim, Türklerin örgü tekniklerini öğrendim" dedi.

"Türkiye gezilerimde 'Japonlar da bu şekilde örüyor' diye anlatma fırsatım oldu" diyen Yoşiko, örgü serüveninde ilgisini çeken bu gezide, "Türk bezleri" olarak adlandırdığı örgü banyo lifleri de satın aldığını belirtti.

Yoşiko, "Türkiye'den o bezlerden aldım. Japonya'da etrafımdaki insanlar, 'Bu nasıl örülüyor' diye hep onu (lifi) soruyor" diyerek iki ülkenin tığ işi örgü tekniklerini kıyasladı."Benzerlikleri tabii var, temel şeyler benziyor ama ayrı noktaları da var" ifadesini kullanan Yoşiko, Türk tarzı örgüye ilk başladığında kendisine bir Türk firmasının ipliklerinden hediye edildiğini söyledi.

Bu ipliklerle elde ettiği ürünleri YEE sergisinde kullandığını belirten Yoşiko, "Biri, bunu neyle ve nasıl yaptığımı sorduğunda bu ipin bu rengi ve bu numarasıyla yaptığımı anlatması kolay oluyor" dedi.

Kültür merkezlerinde öğrenci yetiştirmeye çalıştığını kaydeden Yoşiko, "Ben çocukken Japonya'da örgü yapmak çok popülerdi, daha sonra bizim yaşlarımız ilerledi. Yeni nesil ise buna devam etmedi, o yüzden buna olan ilgi zamanla azaldı. Tekrardan bu ilgiyi ateşlemek, sayıyı artırmak istiyorum" diye konuştu.

"(Sergilerinde) Niyet edip de öğrenmek isteyen çok fazla kişi olmadı ancak satın alan çok fazla Japon var" diyen Yoşiko, sergiler ve dersler vasıtasıyla çok daha fazla insana erişmeyi hedeflediğini kaydetti. Yoşiko, "İnsanlar, bilmedikleri şeyleri öğrenmek de istemeyebiliyor. İnsanlara gösterirseniz bunu öğrenmek isteyeceklerdir" ifadesini kullandı.

Keiko Serizawa da örgüye merakının, babaannesinin örgülerini taklit ederek başladığını, daha sonra ördüğü kazaklarla çeşitliliği artırdığını kaydetti.

Yoşiko-san ile aynı okulda tanıştığını belirten Keiko, okulu bitirince bir süre kıyafet tasarım işiyle uğraştığını ve daha sonra kendi örgülerine odaklandığını söyledi.

Tığ işi örgüyle tam zamanlı uğraştığını, kitap ve dergilerde çıkan örgü modellerini de ördüğünü kaydeden Keiko, Tokyo ve Kyoto gibi büyük şehirlerde sergiler açtığını belirtti.

Kovid-19 sebebiyle ara verdiği öğrenci eğitimlerine tekrar başlayacağını kaydeden Keiko, eski zamanlara göre Japonya'da örgü yapanların sayısının azaldığını söyledi.

GENÇLER DE BU İŞLE UĞRAŞMALI

Keiko, "Mümkünse gençlere yönelik ki çok daha basit şeylerle başlayabilirler, zor olmasına gerek yok, sergi ve atölye çalışmalarının sayısını artırmayı düşünüyorum" dedi.

"Kaybolup gitmesin istiyoruz, gençlerin de bu işle uğraşmasını istiyoruz" diyen Keiko, Türk tığ işi kültürünü yakından tanımak amacıyla Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi.

Keiko, "Fırsat olursa Türkiye'ye gitmek, değişik ip çeşitlerini yerinde görmek; Kapadokya olsun İstanbul olsun gezmek, Türk yemeklerini de tatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.