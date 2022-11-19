Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılım süreci başladı
52. Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılım süreci başladı. Kazanan 18 Mayıs 2023 tarihinde belli olacak.
Seçici kurulu Nâzım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Gürsel Korat, Mazlum Vesek , A. Turgay Fişekçi ve Sunay Akın’dan oluşan 52. Orhan Kemal Roman Armağını'na katılım süreci başladı. Kazanan kitap ve yazar, 18 Mayıs 2023'te belli olacak. Ödül ise 2 Haziran 2023'te sahibine teslim edilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 7 Ocak 2023.
Armağana katılmak için yayınevleri Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliği’ne bir katılım yazısı ekinde, ilgili yazarlarının 10 adet kitabını Orhan Kemal Kültür Merkezi’nin adresine göndermeleri gerekiyor. Orhan Kemal Roman Armağını'na başvurunun, yayınevleri tarafından 2022 yılında ilk kez yayımlanan, yönetmeliğin 4A maddesine uygun romanlar için yapılması gerekiyor.
Orhan Kemal Roman Armağını yönetmeliğinin 4A maddesi ise şöyle: "Çağdaş bir dil ve anlatım gücünün varlığı, toplumun, bireyin sorunlarını konu edinme yükümlülüğü, Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüne karşıt ve ona aykırı olmamak koşuluyla her dalda genel roman anlayışının gerekli örgüsünün sağlanmış ve bu bilinçle yazılmış olması, yılın bu bakımlardan en iyi yapıtı olduğunun saptanması."
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