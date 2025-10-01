Orkestra Akademik Başkent 2025-2026 Konser Sezonu 2 Ekim akşamı başlıyor

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın 3 sezondur desteklediği ve çözüm ortağı olduğu Orkestra Akademik Başkent, 2025-26 Denizbank Konserleri Sezonu’nu Orhun Orhon şefliğinde tanınmış viyola sanatçısı Tatjana Masurenko’nun solist olduğu dinamik bir konserle açıyor. Rus asıllı Alman sanatçı Tatjana Masurenko, klasik müzik alanında en bilinen sanatçılardan bir tanesi olarak Gewandhausorchester Leipzig, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, NDR Radiophilharmonie gibi en önde gelen orkestralar ile sahneyi paylaşmış ve aynı zamanda Avrupa ve Asya’da aranan müzisyenlerden bir tanesi olarak biliniyor. Diaposon d’Or gibi ödüllü kayıtları da bulunan sanatçı tarihi gerçekliği ön plana alan projelere ile de öne çıkan Masurenko bu konserde aynı zamanda eski bir çalgı olan viola d’amore’u da seyircilere tanıtacak.

İLKE İMZA ATMIŞTI

Sanatseverler tarafından farklı repertuvarlara da yer veren ve titiz bir topluluk olarak tanınan Orkestra Akademik Başkent, 2024 yılında Denizli Hierapolis Antik Kenti’nde SCA Müzik Vakfı’nın da desteği ile Concertgebouw Chamber Orchestra ile de ortak bir konser gerçekleştirerek bir ilke imza atmıştı. Ankaralı müzikseverlerin karşısına çarpıcı projeler ile çıkan orkestranın bu konserinde; İngiliz Besteci Benjamin Britten’in ünlü basit senfonisi ve viyola ve yaylı sazlar için Lachrymae isimli eseri; Vivaldi’nin Viola d’amour için konçertosu ve Hindemith’in Trauermusik’i yer alıyor.

BİLETLER SATIŞTA

Orkestra Akademik Başkent Denizbank Konserleri Serisi on üç konser ve Başkent Üniversitesi Müzik Araştırma Merkezi’nin gerçekleştirdiği ulusal gitar yarışması final dinletisinden oluşacak. Konser izleyicileri için daha farklı bir deneyim sunmayı görev edinen topluluğun planlamasında beş Türkiye ilk seslendirmesi yer alıyor. Modern müziğin önde gelen temsilcilerinden İlhan Usmanbaş ve Grammy ödüllü sanatçımız Erberk Eryılmaz da eserleri ile programda yer alacak. Orkestra Akademik Başkent(OAB) bu sezonda da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Devlet Çoksesli Korosu (DÇK) ile işbirliklerine genişleterek devam ediyor. Bu bağlamda OAB, CSO ile birleşerek ünlü kontrtenor Bruno de Sa ve CSO’nun dinamik solistleri ile sahne alırken DÇK ile de Faure’nin ünlü Requiem’ini de seslendirecek. DÇK ile ünlü besteci Arvo Part’in eserleri de sezonda yer alacak. Denizbank bu konserlerin ana sponsoru olurken Sevda Cenap And Müzik Vakfı da Orkestra Akademik Başkent’in sezon destekçisi ve çözüm ortağı olmaya devam ediyor. 2 Ekim saat 20.00’da CSO Ada Ankara Bankkkart Mavi Salon’da gerçekleşecek bu özel konserin biletleri internet üzerinden ve konser salonundan temin edilebilir.