Ortahisar'a 10 bin ciltlik Türkoloji referans kütüphanesi kuruluyor

05 Ekim 2022 Çarşamba, 13:07

Trabzon Ortahisar Belediyesi ekim ayı toplantıları Av. Ahmet Metin Genç Başkanlığında başladı. Başkan Genç, Kültür Bilimleri Araştırmaları Derneği ve Çakıroğlu Vakfı ile önemli bir proje için birlikte hareket edeceklerini ve bunun için sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

"4000 YILLIK TARİH, KÜLTÜR VE MEDENİYET BİRİKİMİ..."

Bunun üzerine söz alan Ortahisar Belediye Meclisi bağımsız üyesi ve Çakıroğlu Vakfı Başkan Yardımcısı Davut Çakıroğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

"Trabzon 4000 yıllık tarih, kültür ve medeniyet birikimini yansıtan bir kent olarak bilinip tanınıyor. Lakin bu büyük tarihsel ve kültürel mirası yansıtacak, geleceğe taşıyacak kültürel hafıza mekanları bakımından fakir sayılabilecek bir kentiz. Kütüphaneler, tematik müzeler, açık hava müzeleri, kültürel peyzaj alanları bu anlamda son derece önemlidir. Kentimizin bu bağlamdaki birikimlerinin daha dikkatli, özenli ve profesyonelce ele alınması gerektiği açıktır..."

10 BİN CİLTLİK KÜTÜPHANE VE MÜZİKOLOJİ ARŞİVİ

Çakıroğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda, Türk dünyasına dair kültürel araştırmaları ve bilimsel yayınlarıyla tanıdığımız, Kültür Bilimleri Araştırmaları Derneği ve Çakıroğlu Vakfı olarak kentimize 10 bin ciltlik büyük bir "Türkoloji referans kütüphanesi"; Karadeniz ve Trabzon’a dair derleme kayıtların yanı sıra ünlü Türk Müziği uzmanı Macar Janos Sipos’un sözlü arşivinin bir kopyasını da içeren bir "Türk dünyası sözlü kültür ve müzikoloji arşivi"; tüm bunların yanı sıra bir "Çağdaş sanatlar müzesi" ve "geleneksel dokuma ve yazma müzesi" kazandırmak için yola çıktık..."

Davut Çakıroğlu, Prof. Dr. Kemal Üçüncü



Taleplerini yazılı olarak Ortahisar belediyesine arz ettiklerini belirten Çakıroğlu, "Bu konuda Tarihi Kentler Birliği ve Avrupa tarihsel Kentler Birliğiyle, İCOMAS (Dünya Müzecilik teşkilatı) ile ortak projeler yaparak bu kültürel mirası dünya uygarlık mirasının bir parçası olarak tanıtma kararlılığındayız" dedi.

Kültür Bilimleri Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Üçüncü ise Cumhuriyet'e demecinde şu ifadelere yer verdi:

"21. yüzyılda kentler, kültürel ve sosyal yatırımları, dezavantajlı kesimlere sundukları konfor, çevreye saygı, kent bütününde yeşil alanların oranı gibi ölçütlerle değerlendiriliyor. Bu anlamda İpekyolu'nun, Avrasya’nın, Türk dünyasının giriş kapısı olan Trabzon’a bu niteliklerine uygun kültürel bir kimlik kazandırmak bilim insanları, akademi ve sivil toplum olarak hepimizin görevi..."

UNESCO PERSPEKTİFİ

Kültür Bilimleri Akademisi olarak, bu misyon ve vizyon doğrultusunda Trabzon'a, ülkeye ve uygarlık mirasına mütevazı bir katkı sunmak istediklerini belirten Üçüncü ayrıca şunları kaydetti:

"Ülkemizde sözlü arşivler çok zayıf, hakeza referans kütüphaneler de oldukça önemli. Bu mekanlar, birer kültürel hafıza mekanı olarak UNESCO’nun da üye ülkelere tavsiye ettiği bir perspektif..."

"ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK ANLAYIŞINI UYGULAYACAĞIZ"

Öte yandan, hedeflerinin UNESCO “Dünya Hafızası” listesine girecek bir müze, kütüphane ve arşiv ortaya koymak olduğunun altını çizen Üçüncü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ulusal ve uluslararası pek çok akademisyen, kurum ve kişiyle irtibat halinde yürüyen bir çalışma olacak. Sürekli yaşayan, kültürel bağlamı içinde tanıtım yapan çağdaş müzecilik anlayışını uygulamaya çalışacağız..."