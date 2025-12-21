‘Ortaklaşa’ programının ikincisinin hazırlıkları sürüyor: Kültürel işbirlikleri için yol haritası

Sivil Toplum Kuruluşları’yla yerel yönetimler arasında bağ kuran diyalog ve destek programı Ortaklaşa’nın ilki sonuçlandı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Avrupa Birliği’nin (AB) desteği, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) işbirliğiyle hayata geçirilen projenin ikincisi için ise yeni yılın başlarında çağrı yapılacak.

Tam adıyla “Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı” kapsamında üç yıl boyunca birçok şehirde yüz yüze görüşmeler yapıldı. Hem sivil toplum hem de devlet kurumlarıyla temaslar kuruldu. Bütün bunların sonucunda AB tarafından hibe edilecek miktarların hangi kültür kurumlarına gideceği alanında uzman bir kurul tarafından belirlendi. İlk programdan edinilen deneyimler, kendisi de görüşmeler için şehir şehir dolaşan Prof. Dr. Füsun Üstel tarafından “Adil Kültürel İşbirliği İçin Yol Haritası: Ortaklaşa Değerler ve Eylemler” başlığıyla kaleme alındı. Politika metni, Türkiye’nin kültür sanat alanındaki en büyük sorunlarından olan “belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasında adil, katılımcı ve kapsayıcı işbirlikleri” geliştirmeyi amaçlıyor. Bunun için ilkeler, mekanizmalar ve somut öneriler sunuyor.

‘ADİL ORTAKLIKLAR’

Ortaklaşa Diyalog Programı kapsamında yedi kentte düzenlenen bölgesel arama konferanslarında belediye temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlerden sanatçılara geniş bir grup ihtiyaçları, beklentileri ve ortaklaşma imkânlarını tartıştı. Ortaklaşa Hibe Programı desteğiyle hayata geçen 13 proje, belediyeler ile kültür sanat odaklı sivil toplum kuruluşlarının birlikte nasıl çalışabileceğine ilişkin somut örnekler sundu. Tüm bu adımlar, politika metninin zeminini oluşturdu. Bu politika metninde sanatsal ifade özgürlüğünün daraldığı, kültür sanat alanının politik müdahalelere açık hale geldiği, yerelde kurumsal kapasite ile finansal kaynakların zayıfladığı bir dönemde kültür sanat alanında demokratikleşmenin ancak adil kültürel işbirlikleriyle mümkün olabileceği vurgulanıyor.

SOMUT ÖNERİLER

Metin, deneyimlere dayanarak belediyelere ve kültür sanat ekosisteminin tüm aktörlerine yönelik somut öneriler de sunuyor. Madde madde sıralanan öneriler arasında “Yeni Kurumsallaşmalar ve Mevcut Yapıların Güçlendirilmesi”, “İletişim Desteği” gibi başlıklar bulunuyor. Bu başlıklar altında ise örneğin “belediye-STK işbirliği dairesi kurulması ve bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması”, “belediyelerde ‘Kültür sanat ihtisas komisyonları’ oluşturulması ve STK temsilcilerinin katılımının güvence altına alınması”, “kamu mülklerinin özelleştirilmeden nitelikli bir biçimde kültür sanat odaklı kamusal hizmet alanlarına dönüştürülmesi; mevcut mekânların kültür sanat amaçlı kullanımla dönüştürülürken uzmanların görüşlerinin dikkate alınması”, “STK’lere çalışma ve buluşma mekânları tahsis edilmesi”, “kamu-özel sektör işbirliği fonlarının oluşturulması”, “belediyelerin duyuru mecralarının (toplu taşıma ekranları, billboardlar, üstgeçitler vb.) kültür kurumları ve sanatçılara ücretsiz tahsis edilmesi” gibi öneriler yer alıyor.

“Adil Kültürel İşbirliği İçin Yol Haritası” metnine “ortaklasa. iksv.org/adil-kulturel-isbirligiicin-yol-haritasi” internet adresinden ulaşılabilir.