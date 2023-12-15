Oscar ödüllü Aşık Shakespeare, Zorlu PSM'de sahnelenecek!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 21:08

Güncelleme: 15.12.2023 - 21:08

En İyi Film dahil 7 dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesine çıkacak.

Yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çeken ve sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan Aşık Shakespeare, Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadrosu Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı Aşık Shakespeare sıra dışı rejisi ile sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek.

Aşık Shakespeare, 23-24 Aralık tarihlerinde saat 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.