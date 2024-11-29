Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, huzurevi sakinlerine moral konseri verdi

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:40

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:40

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Bursalı sanatseverlerle buluştuğu konserlerine bir yenisini daha ekleyerek huzurevi sakinlerine moral verdi. Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserlerini huzurevi sakinleri için seslendirdi.

Konserde, koro üyelerinin seslendirdiği hareketli şarkılara huzurevi sakinleri de eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Özellikle enerjik şarkılarda dans eden yaşlılar, gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. Konserin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu ve onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Gönüllerince şarkılar söyleyip dans eden huzurevi sakinleri, Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'na ve Osmangazi Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. Konser, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.