Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, huzurevi sakinlerine moral konseri verdi
Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, huzurevi sakinleri için moral konseri verdi. Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren koro üyeleri, huzurevi sakinlerine ve katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı.
Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Bursalı sanatseverlerle buluştuğu konserlerine bir yenisini daha ekleyerek huzurevi sakinlerine moral verdi. Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserlerini huzurevi sakinleri için seslendirdi.
Konserde, koro üyelerinin seslendirdiği hareketli şarkılara huzurevi sakinleri de eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Özellikle enerjik şarkılarda dans eden yaşlılar, gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. Konserin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu ve onlara çeşitli hediyeler takdim etti.
Gönüllerince şarkılar söyleyip dans eden huzurevi sakinleri, Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'na ve Osmangazi Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. Konser, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.
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