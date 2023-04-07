Otizmi kitaplaştıran anneler

Otizmli çocuk anneleri Filiz Serin, Nedret Özdemir ve Sema Üzel, deneyimlerini aktardığı kitaplar için düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldiler.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00
Otizmi kitaplaştıran anneler
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Otizmli bireylerin anneleri çocukları ile yaşadıklarını kitaplaştırdı. Sema Üzel’in Acı Hamur Tatlı Kurabiye, Filiz Serin’in Seni Yazdım ve Nedret Özdemir’in ‘Otizmde Sevgi Sözcüğü Mıyık’ isimli kitaplarını okuyucuları için imzaladığı etkinlik, KEDİ-Kabul, Eşitlik, Dahil olma, İstihdam-Otizm Derneği’nin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yapıldı. 

KEDİ Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, imza günü etkinliği ile annelerin otizmli çocuklarıyla birlikte yaşadıkları deneyimlerini aktardığı kitapların daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmasını amaçladıklarını söyledi. Çocukların otizm tanısı almasıyla birlikte ailelerin eğitim, terapi ve sağlık alanları başta olmak üzere mücadele içine girdiklerini vurgulayan Ahmetoğlu, “Annelerimiz deneyimlerini ve çocuklarına olan sevgilerini, hayranlıklarını kitaplaştırarak bir anlamda yeni tanı alan çocukların ailelerine de ışık olmaya çalıştılar. Bu nedenle kitaplarında aktardıkları deneyimler çok önemli” diye konuştu


2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Otizm imza günü

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