OXYDE Art House Galata’da Açıldı

Sanat öğrencilerinin, genç sanatçı adaylarının ve profesyonel sanatçıların farklı disiplinlerde üretim yaparak eserlerini sergileyebilecekleri OXYDE Sanat Evi, Galata’da kapılarını açtı.

Resim, heykel, fotoğraf, müzik, dans, sinema ve tiyatro gibi pek çok alandan sanatçı, akademisyen ve sanat öğrencisinin katıldığı açılışta, çeşitli eserler sanatseverlerle buluştu. Etkinlik kapsamında müzik ve dans performansları da sergilendi.

Mimar Sinan ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitim alan fotoğraf sanatçısı Hümeyra Pekkaya, ressam Özgür Saçan ve ressam Ayşegül Duman tarafından kurulan OXYDE Sanat Evi, Galata Tatar Beyi Sokak No: 2/2 adresinde faaliyet göstermeye başladı.

Sanatı, felsefe, sosyoloji ve bilimle birlikte düşünmeyi ve üretmeyi hedefleyen OXYDE Sanat Evi, herkese açık bir buluşma alanı olarak tasarlandı. Açılış konuşmasında sanatın toplumsal ve ruhsal iyileştirici gücüne vurgu yapan kuruculardan Hümeyra Pekkaya, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlığın her zamankinden daha fazla sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Sanatçıların birlikte düşünmesi, üretmesi ve topluma katkı sağlayabilecek çıktılar oluşturması çok değerli. Bu bilinçle OXYDE Sanat Evi’ni kurduk. Sanatın önemini ve değerini bilen, birlikte öğrenmek, gelişmek, düşünmek ve üretmek isteyen herkese kapımız açık.”

Pekkaya, OXYDE Sanat Evi’nin disiplinler arası iş birlikleriyle çağdaş sanatın üretim ve paylaşım merkezlerinden biri olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.