Oya Oğuz’dan İlk EP: Eşik

Londra merkezli bağımsız söz yazarı, besteci ve şarkıcı Oya Oğuz, ilk EP’si Eşik’i Panda Production London etiketiyle dinleyiciyle buluşturdu. Üç şarkıdan oluşan EP; yıllar içinde şekillenen bir müzikal dilin aynı anda görünür hâle geldiği bir üretim sürecinin sonucu olarak konumlanıyor.

Oğuz’un müziği; abartıdan uzak, anlatı gücünü öne alan ve zamansız bir ifade dili kuruyor. Türk müziği konservatuvar altyapısı, melodik yapının temelini oluştururken; Londra’da sürdürdüğü caz vokal eğitimi, yorum, ritim ve ifade alanını derinleştiriyor. Eşik, tek bir hikâye anlatmaktan çok; içe çekilme, iki durum arasında durabilme ve sakin bir dayanıklılık hâlini yansıtan üç ayrı durak sunuyor.

Tüm şarkıların söz ve müzikleri Oya Oğuz’a ait olan Eşik, sanatçının 2026 yılı boyunca devam edecek bağımsız yayın ve üretim sürecinin de ilk adımı niteliğinde.