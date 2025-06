Oyuncu Lynn Hamilton hayatını kaybetti

Sanford and Son ve The Waltons gibi yapımlarla tanınan, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan Lynn Hamilton, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Hamilton’ın vefatını eski menajeri Calvin Carson duyurdu. Carson, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada usta oyuncunun 19 Haziran’da, Chicago’daki evinde doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Carson, paylaşımında, “Onun vefatı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Fakat mirası gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek,” sözleriyle Hamilton’a veda etti.

Mississippi doğumlu Lynn Hamilton, oyunculuk eğitimini Chicago’daki Goodman School of Drama’da aldı. Sinema kariyerine ise 1959 yapımı John Cassavetes filmi Shadows ile adım attı. Uzun soluklu kariyeri boyunca Brother John, Buck and the Preacher ve Lady Sings the Blues gibi filmlerde ve birçok pembe dizide rol aldı.

LYNN HAMILYON KİMDİR?

Sanat dünyasına önemli katkılarda bulunan Lynn Hamilton, hem yeteneği hem de zarafetiyle hafızalarda yer edindi.