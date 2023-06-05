Oyuncu Nur Sürer'den yeni proje

Yayınlanma: 05.06.2023 - 20:11

Güncelleme: 05.06.2023 - 20:11

Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Aile' dizisi, 13'üncü bölümde sezon finali yaptı. Dizinin başrol oyuncularından olan Nur Sürer, 'Aile'nin tatile çıkmasının ardından yeni bir projeye daha başlıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen gün Nişantaşı’ndaki City’s AVM çıkışı görüntülenen Nur Sürer, film çekimi için Söke’ye gideceğini söyledi.

Sürer’in rol alacağı film, yönetmen Pelin Esmer‘in “O Da Bir Şey Mi?” adlı bağımsız filmi olacak.

Timuçin Esen film yönetmeni “Levent” rolüne hayat verdiği filmde Nur Sürer “Gülistan” karakterini oynayacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Timuçin Esen (Levent), Nur Sürer (Gülistan), Zeliha Berksoy (Nigar), Nergis Öztürk (Aynur), Nilay Erdönmez (Ece), Mehmet Kurtuluş (Topal) ve Laçin Ceylan (İrem) rol alacak.