Oyuncu ve dövüş sanatları ustası Chuck Norris yaşamını yitirdi

20.03.2026 19:13:00
"Walker, Texas Ranger" dizisi ve dövüş sanatlarındaki ustalığıyla dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu Chuck Norris, Hawaii’de yaşamını yitirdi. Ailesi, efsaneleşmiş ismin huzur içinde hayata veda ettiğini duyurdu.

Dövüş sanatları ustası ve oyuncu Chuck Norris, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Norris’in vefatı, ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, Norris’in Hawaii’de tatilde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandığı ve Perşembe sabahı hayatını kaybettiği belirtildi. Ölüm nedenine ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, durumun “ani ve beklenmedik bir sağlık sorunu” olduğu ifade edildi.

Aile tarafından yapılan açıklamada, “Dünya için o bir dövüş sanatçısı ve güç sembolüydü. Bizim içinse sadık bir eş ve sevgi dolu bir babaydı” denildi. Norris’in hayatını inançla ve sevdiklerine bağlılıkla yaşadığı vurgulanırken, bu süreçte aile mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi.

10 Mart 1940 doğumlu olan Norris, vefatından kısa süre önce 86. yaş gününü kutlamıştı. Son paylaşımında boks yaptığı görüntülerle “Yaşlanmıyorum, sadece seviye atlıyorum” mesajını vermişti.

Kariyerine dövüş sanatlarıyla başlayan Norris, 1972 yapımı The Way of the Dragon filminde Bruce Lee ile birlikte rol alarak geniş kitlelerce tanındı. 1980’li yıllarda aksiyon sinemasının önde gelen isimlerinden biri haline gelen Norris, özellikle Walker, Texas Ranger dizisiyle dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi kazandı.

