Özdemir İnce'den 'Söz ve Yazı, Tarih Bağdaşmaz'
Özdemir İnce’nin 3 ciltten oluşan “Edebiyat ve Siyaset Yazıları”nın ilk kitabı Söz ve Yazı, Tarih Bağışlamaz (Eksik Parça Yayınları), oylumlu birikimi taşıyan yetkin bir toplam.
“Düşüncenin ve felsefenin, sanat ve edebiyat yapıtlarının en büyük düşmanının zaman olduğu söylenir ama zamanın (olmadığı için) düşman etkisi görülmüyor bu yazılarda. Bu nedenle, 1984-1995 yılları arasında yazdığım yazılar, aradan geçen onca yıldan sonra da fırından yeni çıkmış gibi taptaze.” Özdemir İnce
Çağsayıcı bir bakışın / düşünüşün anlatıcısıdır Özdemir İnce. Denemelerine konu edindiği her insani durum, yaşamsal / sanatsal / kültürel gerçeklik yaşanan zamanın ruhunu içerir.
Soran, sorgulayan eleştirel bakışın, temellendirdiği aydınlanma düşüncesi sözün / yazının yaratıcı iklimini var etmeye dönüktür.
Denemelerine yansıyan her bir düşüncesi Türkiye gerçeğinin kültürel atlasını kavramaya dönüktür. Sanatın güncel ve gündemde olan sorunlarını ele alması, ülke gerçeğinde yaşananların bu iklime yansıları denemelerinin ana konusudur.
Fotoğraf: Lütfi Özgünaydın
“...nesnel dünyanın bütünsel imgesini yaratmak” dediği düşüncenin yazıda / yaşamdaki yansımalarını eleştirel bir söylemle ele alır. Öyle ki yazınsal / eleştirel denemenin modern anlatıda uçlandığı birikimi çağdaş edebiyata taşır.
Özdemir İnce’nin 3 ciltten oluşan “Edebiyat ve Siyaset Yazıları”nın ilk kitabı Söz ve Yazı, Tarih Bağışlamaz (Eksik Parça Yayınları), bu oylumlu birikimi taşıyan yetkin bir toplam.
Söz ve Yazı, Tarih Bağışlamaz - Edebiyat ve Siyaset Yazıları:1 / Özdemir İnce / Eksik Parça Yayınları / 304 s. / 2023.
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