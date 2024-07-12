Özel tiyatrolar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:53

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:54

Yaşanan hayat pahalılığı sanat kurumlarını teğet geçmedi. Çoğu kez lüks olarak nitelendirilen ve vazgeçilen ilk alan olan sanat kurumları hayat pahalılığı karşısında can çekişiyor. Başta sahne kirası olmak üzere reji, oyuncu maaşı, dekor ve kostüm gibi ekonomik giderleri bulunan özel tiyatrolar çaresizce yardım bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, özel tiyatrolar için yapmış olduğu çalışmaların arttırılması gerektiğini açıklayan Tiyatro Amare Genel Sanat Yönetmeni Hasan Canberk Kayhan, “Çok daha geniş kapsamlı çalışmalar olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü takdir edersiniz ki tiyatrocuların, sanatçıların yasal olarak haklarını arayabilecekleri ve destek alabilecekleri zemin çok az” diye konuştu.

“MEVZUATLAR OLUŞTURULMALI”

Tiyatrocuların hayatlarını idame ettirebilecek maddi kazançları olmadığını anlatan Kayhan, sanatçı haklarının korunacağı bir mevzuatın tertip edilmesi gerektiğini belirtti. Kayhan “Ne yazık ki yalnızca ticari amaç güden bazı ekipler piyasada mevcut. Oyuncu arkadaşlarımız da hayatını devam ettirebilecek maddi kazancı sağlayabilmek için istemeden de olsa bu ekiplerde yer almak zorunda kalabiliyor ve emeğinin asla karşılığı olamayacak tutarlarda çok fazla çalıştırılabiliyor. Bunların önüne geçilebilmesi için devlet sanatçısı olsun olmasın, liyakatli her sanatçının haklarının korunacağı mevzuatlar oluşturulmalı. Özellikle oyunculuk bölümü mezunu arkadaşlarımızın hayatını bu işi icra ederek kazanmaya çalıştıkları ve günümüz şartlarında bunun çok zor olduğu unutulmamalıdır” dedi.

“AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Hayat pahalılığı nedeniyle tiyatro seyircisinin tiyatro izlemeye gidemediğini ve bunun sonucunda pek çok özel tiyatronun kapandığını ya da kapanma tehlikesi ile baş başa olduğunu belirten Kayhan “Ülke olarak geçirdiğimiz her kötü günün en ağır faturasını ne yazık ki sanat camiası ödemekte ve karşılığında hiçbir destek alamayarak yalnız kalmaktadır. Artan maliyetler, halkın geçim sıkıntısı nedeniyle daha az oyuna gitmesi ve alınamayan destekler sonucunda ne yazık ki birçok tiyatro kapanmış, birçoğu da kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Biz Tiyatro Amare olarak bu olaylar karşısında kendi kaynaklarımızı kullanarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bunun neticesinde tabi ki çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz” açıklamasında bulundu.

SAHNE TAHSİS EDİLMELİ

Sahne kiralama fiyatlarının özel tiyatro ekiplerini zorladığını ve zorlama sonucunda bilet fiyatlarında paralel bir artış yaşandığını vurgulayan Hasan Canberk Kayhan “Sahne kiralama konusunda bizlere yönlendirilen fiyatlar gerçekten ekipleri zor durumda bırakan en büyük problemlerden biri. Çünkü sunulan sahne fiyatlarını ve ekip giderlerini karşılayabilmek için bilet tutarlarında artış yapılması gerekiyor. Bu artışta ne yazık ki halkın tiyatroya ulaşmasını zorlayabiliyor. Bizim bu konudaki önceliğimiz olabildiğince seyirciye ulaşabilmek. Bu sebeple oyunumuza her sahnede yer bulamıyoruz ancak yerel yönetimlerden destek isteyerek, onlardan daha uygun fiyatlarla kiralamalar gerçekleştirip seyirciyle buluşmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki bu da her zaman mümkün olamadığı için oyunumuzu aralıklı tarihlerle oynamak ve yine kendi öz kaynaklarımızı kullanmak durumunda kalıyoruz” diye konuştu.

Kayhan çözüm için yerel yönetimleri işaret etti. Kayhan “Yerel yönetimlerin ve hatta devlet tiyatrolarının özel tiyatrolara sahne tahsisi konusunda daha duyarlı ve yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Böylece hem ekipler oyunlarını daha düşük maliyelerde daha uzun süre sahnede tutabilir hem de halk tiyatroya çok daha uygun fiyatlarla ulaşım sağlayabilir” diye ekledi.