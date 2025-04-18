Özge Gökbulut Özdemir’in Çalışmaları Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen AKADEMIX’te izleyiciyle buluşuyor

Yayınlanma: 18.04.2025 - 12:06

Güncelleme: 18.04.2025 - 12:06

AKADEMIX’e ikinci kez katılan sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Özge Gökbulut Özdemir “Bermuda Şeytan Üçgeni” isimli çalışmasını şöyle anlattı:

“Bugün insanlık büyük teknolojik ilerlemelerin ışığında yol alırken, kendi yok oluşunun derinliklerine de sürüklenmektedir. Bermuda Şeytan Üçgeni isimli üçlü çalışma, bu büyük çelişkiyi, insanın insana yaptığı vahşet ile kaybolan insanlığı ve sistem içinde hayatta kalmaya çalışırken kaybolan insanı tersine dönmüş bir üçgen ile sorgulamaktadır. İnsanlığın ve günümüzde insanın farklı düzeylerde yok oluşu, üçgenin köşelerini birbirine bağlayan sistemler ve kitleler ile temsil edilmekte, günlük hayatın parçası olan atık kağıtlar bir hatırlatıcı, günü yaşayan bireye ait bir iz olarak ele alınmaktadır. Günlük hayatın rutininden arta kalan atık kağıtlar, kaybolmuş bir kimlik ile gizli veya açık savaşların gölgesinde nefes almaya çalışan insanlık hikayesindeki üç boyut; sistem, birey ve kitle bağlamlarıyla yeniden anlamlandırılırken, bugünün yapay ve yüzeysel bakışını da yanısıtmaktadır.”

UPSD Türkiye Komitesi yönetim kurulu üyeleri Melik İskender, Hülya Küpçüoğlu ve Nebahat Karyağdı küratörlüğünde gerçekleşen sergi 19-30 Nisan 2025 trihleri arasında Maçka Demokrasi Parkı’nda UPSD Galerisi’nde görülebilir.



