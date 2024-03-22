PAL Dans Tiyatrosu Topluluğu İzmir Sanat’ta sahnede

Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:15

Güncelleme: 22.03.2024 - 12:15

İzmir’de bu yıl kurulan PAL Dans Tiyatrosu Topluluğu, 4 Nisan'da İzmir Sanat Kültür Sahnesi'nde "Ben Hariç" adlı dans performansını 15 kişilik bir dans ekibi ve Karma Whiff&Mehmet Denizci'nin sahnede eşlik edeceği müzik performansıyla yapacak. Etkinliğin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Bu performansta, duygu ve düşünceleri incelikle tetikleyen ve yeni ufuklar açan hareket akışlarına tanıklık ediliyor. Diğer yandan Karma Whiff ve Mehmet Denizci'nin müziğiyle birlikte işitsel bir deneyim yaşanıyor.

KÜNYE

Koreograf, yönetmen: Serenay Oğuz

Koreografi Asistanı: Maide Oskay, Yiğit Ürkmez

Müzik Performans: Karma Whiff & Mehmet Denizci

Afiş Tasarım: Ceren Atalay

Kostüm Danışmanı: Arjen Baş

Işık Tasarım: Kurtuluş Raslayan

Yaratıcı Dansçılar:

Berfin Balseven

Buse Doğan

Cem Balkanlı

Erge Sahillioğlu

Hilal Güleç

İlinay Özdem

Maide Oskay

Mehmet Aydınol

Nurşah Yılmaz

Selin Özmen

Tuana Sunar

Tutku Çekigil

Yağmur Bilginer

Yiğit Ürkmez

Zeynep Altaş