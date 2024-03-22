PAL Dans Tiyatrosu Topluluğu İzmir Sanat’ta sahnede

Topluluk 4 Nisan'da "Ben Hariç" adlı dans performansını 15 kişilik bir dans ekibi ve Karma Whiff & Mehmet Denizci'nin müzik performansıyla gerçekleştirecek

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:15
PAL Dans Tiyatrosu Topluluğu İzmir Sanat’ta sahnede
Abone Ol google-news

İzmir’de bu yıl kurulan PAL Dans Tiyatrosu Topluluğu, 4 Nisan'da İzmir Sanat Kültür Sahnesi'nde "Ben Hariç" adlı dans performansını 15 kişilik bir dans ekibi ve Karma Whiff&Mehmet Denizci'nin sahnede eşlik edeceği müzik performansıyla yapacak. Etkinliğin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. 

Bu performansta, duygu ve düşünceleri incelikle tetikleyen ve yeni ufuklar açan hareket akışlarına tanıklık ediliyor. Diğer yandan Karma Whiff ve Mehmet Denizci'nin müziğiyle birlikte işitsel bir deneyim yaşanıyor.

KÜNYE 

Koreograf, yönetmen: Serenay Oğuz 

Koreografi Asistanı: Maide Oskay, Yiğit Ürkmez

Müzik Performans: Karma Whiff  & Mehmet Denizci

Afiş Tasarım: Ceren Atalay

Kostüm Danışmanı: Arjen Baş

Işık Tasarım: Kurtuluş Raslayan

Yaratıcı Dansçılar: 

Berfin Balseven

Buse Doğan

Cem Balkanlı

Erge Sahillioğlu

Hilal Güleç

İlinay Özdem

Maide Oskay

Mehmet Aydınol

Nurşah Yılmaz

Selin Özmen

Tuana Sunar

Tutku Çekigil

Yağmur Bilginer

Yiğit Ürkmez

Zeynep Altaş


PAL İzmir haberleri İzmir Sanat haberleri Dans haberleri dansçı haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!

Son Dakika... Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
21 Mart 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni ve Survivor All Star reyting sıralaması

21 Mart 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni ve Survivor All Star reyting sıralaması
Giresun’da madenin sızıntı yaptığı görüntülendi: ‘Kimyasal ormana karışıyor’

Giresun’da madenin sızıntı yaptığı görüntülendi: ‘Kimyasal ormana karışıyor’
Eylem Tok’un ABD’deki lüks yaşamı: Aylık 320 bin lira rezidans kira bedeli

Eylem Tok’un ABD’deki lüks yaşamı: Aylık 320 bin lira rezidans kira bedeli
Beşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması! 2010-11 Süper Kupası'nı oynamak hakkımız

Beşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması! 2010-11 Süper Kupası'nı oynamak hakkımız
Bir süredir deneniyordu: IFAB’tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!

Bir süredir deneniyordu: IFAB’tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!
Kebapçı usulü soğan mezesi tarifi...

Kebapçı usulü soğan mezesi tarifi...
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti