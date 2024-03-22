PAL Dans Tiyatrosu Topluluğu İzmir Sanat’ta sahnede
Topluluk 4 Nisan'da "Ben Hariç" adlı dans performansını 15 kişilik bir dans ekibi ve Karma Whiff & Mehmet Denizci'nin müzik performansıyla gerçekleştirecek
İzmir’de bu yıl kurulan PAL Dans Tiyatrosu Topluluğu, 4 Nisan'da İzmir Sanat Kültür Sahnesi'nde "Ben Hariç" adlı dans performansını 15 kişilik bir dans ekibi ve Karma Whiff&Mehmet Denizci'nin sahnede eşlik edeceği müzik performansıyla yapacak. Etkinliğin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.
Bu performansta, duygu ve düşünceleri incelikle tetikleyen ve yeni ufuklar açan hareket akışlarına tanıklık ediliyor. Diğer yandan Karma Whiff ve Mehmet Denizci'nin müziğiyle birlikte işitsel bir deneyim yaşanıyor.
KÜNYE
Koreograf, yönetmen: Serenay Oğuz
Koreografi Asistanı: Maide Oskay, Yiğit Ürkmez
Müzik Performans: Karma Whiff & Mehmet Denizci
Afiş Tasarım: Ceren Atalay
Kostüm Danışmanı: Arjen Baş
Işık Tasarım: Kurtuluş Raslayan
Yaratıcı Dansçılar:
Berfin Balseven
Buse Doğan
Cem Balkanlı
Erge Sahillioğlu
Hilal Güleç
İlinay Özdem
Maide Oskay
Mehmet Aydınol
Nurşah Yılmaz
Selin Özmen
Tuana Sunar
Tutku Çekigil
Yağmur Bilginer
Yiğit Ürkmez
Zeynep Altaş
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