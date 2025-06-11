Papagenolar Çocukları Tatile Sanatla Uğurluyor

Mozart’ın sevilen karakteri Papageno’nun izinden giden Papagenolar Çocuk Operası, 14 Haziran Cumartesi günü Zorlu PSM’de çocukları yaz tatiline müzik, dans ve tiyatroyla uğurlamaya hazırlanıyor. Binlerce miniği sanatla buluşturan bu neşeli yapım; şef Ramis Sulu yönetimindeki İstanbul Gençlik Orkestrası, Tan Sağtürk Akademi Genç Bale Topluluğu dansçıları, yönetmen Caner Akın ve Papagenolar Çocuk Korosu ile sahnede hayat buluyor. Doğa sevgisi, iyilik ve dayanışma temalarını merkeze alan Papagenolar, ailece izlenebilecek eğlenceli bir klasik müzik yolculuğu sunuyor.

KADROSUYLA COŞKULU BİR SAHNE

Papagenolar, sahnede bir araya gelen güçlü kadrosuyla çocuklara sanat dolu bir dünyanın kapılarını açıyor. Orkestra şefi Ramis Sulu’nun yönetimindeki İstanbul Gençlik Orkestrası, sahneye eşlik eden canlı müziğiyle gösterinin ritmini belirliyor. Tan Sağtürk Akademi Genç Bale Topluluğu dansçıları koreografiye zarafet katarken, Papagenolar Çocuk Korosu ise çocuklardan oluşan coşkulu sesiyle izleyicilere umut ve neşe taşıyor. Gösterinin rejisi Caner Akın imzası taşırken, yapımcılığı Duende Global üstleniyor.

SİHİRLİ ORMANDA İYİLİK VE SEVGİ YOLCULUĞU

Mozart’ın Sihirli Flüt operasından ilhamla sahneye taşınan Papagenolar, izleyicilerini doğayla dost, iyilikle dolu bir hikâyeye davet ediyor. Papageno’nun ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam gibi fantastik karakterlerle zenginleşen anlatı; Sihirli Orman’da geçen büyüleyici bir serüvenle doğa sevgisinin, içsel iyiliğin ve sevginin dönüştürücü gücünü sahneye taşıyor. Müzik, dans ve tiyatronun iç içe geçtiği bu atmosfer, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor.

Papagenolar, erken yaşta sanatla buluşan çocukların hayal gücünü, estetik algısını ve duygusal ifadesini geliştirmeyi hedefliyor. Uzmanların da vurguladığı gibi; müzik, dans ve tiyatro ile şekillenen sahne sanatları, çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağlıyor. Eğlendirici ve öğretici yapısıyla öne çıkan bu opera uyarlaması, minik izleyicilerin klasik müzikle tanışmasını kolaylaştırıyor, sahnede gördükleriyle düşünmeye, hissetmeye ve üretmeye teşvik ediyor.

YAZ TATİLİ ÖNCESİ SANATLA BULUŞMA

14 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’te Zorlu PSM Platinum Sahnesi’nde gerçekleşecek gösteri, tatil öncesi çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir sanat deneyimi sunuyor. Operanın renkli dünyasını ilk kez keşfedecek minik izleyiciler, Papagenolar ile birlikte müziğin, iyiliğin ve neşenin iç içe geçtiği bu yolculuğa davet ediliyor.