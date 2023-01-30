'Paramparça' belgeseli bugün CRR'de gösterilecek
1924 mübadelesinde Bodrum ‘a göçe den bir ailenin yaşamını anlatan 'Paramparça' belgeseli bugün CRR'de gösterilecek.
Orhan ve Nurdan Tekeoglu'nun yönettiği "Paramparça" adlı belgesel bugün saat 19.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gösterilecek.
Paramparça adlı belgesel, 1924 mübadelesinde Girit’e bağlı Spinalonga adasından Bodrum ‘a göçe den bir ailenin 70 yaşını aşmış 3.kuşak mübadil bir kadınının yaşamı üzerinde kurulu.
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