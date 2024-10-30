Paris’te İlk Atatürk Büstü: Paris Trabzonlular Derneği’nin Kararlılıkla Yürüttüğü Bir Eser

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:55

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:55

Paris Trabzonlular Derneği’nin uzun süren çabaları nihayet meyvesini verdi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Paris’teki ilk büstü gururla açıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunu simgeleyen bu heykelin açılış töreni, Türkiye ve Fransa’dan gelen üst düzey diplomatlar, siyasetçiler, bürokratlar ve iş insanlarını bir araya getirdi. Törene katılanlar arasında Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile Epinay Belediye Başkanı Herve Chevreau da bulunuyordu; dostluk, kültürel bağlar ve manevi değerlerin buluştuğu bir gün yaşandı.





Dernek Başkanı Bülent Cumur, tören sırasında yaptığı konuşmada duygularını paylaştı: “Tüm engellere rağmen sözümüzü tuttuk ve başardık. Bu heykel, Paris’te bizim varlığımızın, inancımızın ve ülkemize olan bağlılığımızın bir simgesi olacak. Trabzon Evi’miz, Atatürk büstümüz ve Bordo Mavi renkteki binamızla, buradaki Türk kültürünü ve Trabzon ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz.” Cumur ayrıca, Trabzon Evi’nin bulunduğu caddenin adını “Atatürk Caddesi” olarak değiştirmek için de girişimlerin başladığını müjdeledi.





Bu anlamlı eseri yaratan sanatçı Suphi Ertuğrul, Atatürk’ün kararlılığı ve derin düşünce dünyasını bronz bir büste yansıtmak için ince bir işçilik sergilemiş. Epinay-sur-Seine’deki Trabzonlular Evi’nin önüne yerleştirilen büst, 1.1 metre yüksekliğinde bir beton kaidenin üzerinde yükseliyor. Türkiye’nin kültürel ve manevi değerlerinin yurtdışında da korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yaratılan bu eser, aynı zamanda Türkiye ve Fransa arasındaki dostluğun da güçlü bir simgesi olmaya aday.